Roger Rojas revela quien le enseñó a lanzar tiros libres tras el golazo que hizo

San José, Costa Rica.

El delantero hondureño Roger Rojas anotó un triplete el miércoles por la noche para la Liga Deportiva Alajuelense que empató 3-3 frente a la Universidad de Costa Rica por la segunda jornada del balompié tico. El "Ro-Ro" llegó a cuatro anotaciones en este inicio del campeonato y se ha ganado los elogios por su entrega y goles.

“Fue una noche de muchas emociones, rescatamos un partido donde estábamos cuesta arriba”, expresó el atacante de 28 años.

Sus tres goles no pasaron desapercibidos para los aficionados manudos y medios deportivas de tierras ticas. “El mérito es de los compañeros, no mío. Yo anoto los goles, pero no me llevo el crédito, es Dios”, señaló.

El catracho fue determinante, debido a que su equipo iba perdiendo 3-1 y lograron la paridad en la segunda parte. “Los goles siempre dan esa confianza y alegría”.

¿QUIÉN LE ENSEÑÓ A LANZAR TIROS LIBRES?

Roger Rojas celebrando uno de sus goles contra la Universidad.

Uno de sus tres tantos en el estadio Alejandro Morera Soto lo hizo de tiro libre. Y Rojas contó lo que sucedió. “Siempre me puse a entrenar con Alex (López). Nunca había hecho un tiro libre, lo aproveché. Me tuve fe”, mencionó el exjugador del Olimpia. Y agregó: “Los goles son amores, fue una noche casi perfecta”.

Este campeonato es especial para la Liga Deportiva Alajuelense debido que el 18 de junio cumplirá 100 años de fundación.

“Es un año especial para el club. Somos un gran equipo y debemos portarnos así”, comentó Rojas. Y es que el club tiene cinco años de no levantar el título de campeón y buscan la gloria.

Roger Rojas salió ovacionado por la afición de la Liga Deportiva Alajuelense y esto llena de satisfacción al delantero.

“Estoy muy agradecido con los aficionados, por el empuje que me dieron. Yo no quiero fallar goles, necesito ese empuje también de los compañeros”, sostuvo el catracho.

HISTÓRICO

Roger Rojas celebrando el primer gol de este torneo con los aficionados.

El triplete que le anotó Roger Rojas a la UCR dejó su marca. Fue el segundo que ha logrado el delantero nacional con la camisa de los manudos en los tres campeonatos que ha formado parte del plantel.

Es el primer extranjero del equipo Manudo que logra un segundo triplete en los 99 años de historia de la institución. En esta misma lista se encuentran otros dos catrachos, anteriormente Emil Martínez y Jerry Palacios lograron un triplete cada uno con el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense.