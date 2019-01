Porfirio Betancourt buscaría presidencia de la Fenafuth

San Pedro Sula, Honduras.

El exmundialista con la Selección de Honduras en España 82, Porfirio Betancourt, buscará la presidencia de la Fenafuth.

El exjugador de Marathón, Cervecería Hondureña, Racing Estrasburgo (Francia) y Club Deportivo Logroñés (España) ha sido postulado por varios integrantes de aquella Selección que brilló en la Copa del Mundo de España 82.

Tras conocerse que Jorge Salomón renunciaba a la Junta Interventora de la Fenafuth y que buscará la presidencia de la federación en las elecciones de mayo, los exmundialistas Ramón Primitivo Maradiaga, Efraín Gutiérrez, Héctor Pecho de Águila Zelaya y Allan Costly, entre otros, le propusieron a Betancourt que busque relegar en el cargo a Alfredo Hawit, quien se encuentra en Estados Unidos en juicio por el escándalo llamado Fifagate que incluyó a varios directivos de Concacaf y de la Fifa.

Los exjugadores han visto en Batancourt el hombre idóneo para tomar las riendas de la federación, el exdelantero, que ahora es un exitoso empresario, le dijo a sus excompañeros y ahora amigos, que les dará una respuesta en los siguientes días.

“Esa es una posición que no es fácil, no es a la ligera como ir a pasear, hay mucha responsabilidad. Lo que quiero dar a entender es que sí hay la posibilidad de hacer un bien e ir a apoyar, desarrollar y hacer algo positivo por el país en la Fenafuth, sería algo fabuloso. Lo que uno quiere en esta etapa de la vida es dejar cosas fabulosas, algo bueno para la gente, lo que todo mundo debe desear, no lo propio ni intereses de grupos. Gracias a Dios somos profesionales, estuvimos en el fútbol tanto como jugador como ahora que tenemos ciertas herramientas que pueden encajar”, apuntó.

Antecedentes y Panorama de la Fenafuth

En el 2016 la federación fue intervenida por la Fifa luego del escándalo que salpicó al otrora presidente Alfredo Hawit y nombró una Junta Interventora con Jorge Salomón a la cabeza, el mandato de Salomón se ha ido extendiendo desde entonces, pero el lunes de esta semana, el directivo renunció a su cargo para buscar en las elecciones de mayo, la presidencia de la Fenafuth, ya que siendo el presidente de la Junta Interventora, no podrá aspirar a dicho cargo.

Según conoció GOLAZO, la idea de que Betancourt compita contra Salomón por el cargo nació en el Real España veteranos, en donde el exmundialista juega y desde entonces sus excompañeros en el Mundial y en el proceso a España 82, le han mostrado el respaldo y ahora lo que comenzó como un juego terminó en realidad y tal parece que el sucesor de Hawit será Salomón o Betancourt.