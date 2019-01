Real Madrid a cerrar ante Leganés el pase a cuartos de final de la Copa del Rey

Leganés, España.

El Real Madrid visita este miércoles (2.30 PM, hora de Honduras) el estadio Municipal de Butarque con la intención de cerrar sin sustos, ni magulladuras, la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés gracias al abultado resultado conseguido en el partido de ida (3-0) disputado hace siete días.

La vida para el Lega pareció terminar con el gol de Vinicius de volea. El brasileño marcó el tercero a los 77 minutos y dejó casi sin opciones a los de Mauricio Pellegrino. Sin embargo, Solari prefiere no fiarse y ha dotado de mucha importancia al partido. "Lo afrontaremos con la máxima concentración. Es un equipo muy serio, muy disciplinado y muy difícil de enfrentar", avisó el entrenador del Real Madrid.

Los blancos llegan a la cita después de haber ganado al Betis en Liga con un gol de Ceballos en los últimos minutos (1-2). Una chispa sigue luciendo en la capital, pero la Liga continúa estando demasiado lejos: a 10 puntos del liderato, el Madrid encuentra en la Copa un gran estímulo para ganar un título esta temporada. La final está a cinco partidos contando el de Butarque.

El que pueda ser un trámite dependerá de unos y otros, pero sobre todo del exceso confianza que pueda afectar a los merengues. Para ello, Solari volverá a dar minutos a los más jóvenes que quieren demostrar en este año de 'transición'. Es el caso de Vinicius, Reguilón, Brahim o Valverde, que serán de la partida junto a pesos pesados como Ramos, Casemiro y el 'castigado' Isco.

Si el malagueño no está en el once inicial será una nueva muestra del desencuentro con su técnico, que tiene numerosas bajas y 'debería' hacerle un sitio entre sus elegidos para el duelo en Butarque. Mariano, que no se entrenó el martes, se une a las ausencias de Vallejo, Llorente, Kroos, Asensio, Courtois, Benzema y Bale.

Por su parte, el Leganés afronta el partido consciente de sus necesidades, pero sin renunciar a nada. "Iremos a buscar el primer gol, luego el segundo y si llega el segundo buscaremos el tercero. Esa es la ilusión que tengo para el partido de vuelta. Fácil no va a ser para el adversario", dijo Pellegrino en el Santiago Bernabéu.

La ocasión lo merece, pero el Lega sabe que sus prioridades pasan por la Liga y el Camp Nou está a la vuelta de la esquina. Con el objetivo de soñar con puntuar en el estadio culé, Pellegrino apostará por relevar al equipo para darle aire fresco. Descansarán varios de los titulares en defensa y habrá minutos para los nuevos: Braithwaite y Kravets.

El delantero danés ya fue protagonista en la ida desperdiciando dos claras ocasiones ante Keylor Navas y el ucraniano, recién fichado procedente el Lugo, apenas ha entrenado una vez con los pepineros. Sin embargo, su presencia en el once parece clara ante la falta de efectivos y la rotación por descanso para Jonathan Silva.

El técnico leganense no podrá contar con Lunin ni Óscar Rodríguez por la cláusula del miedo, ni con los lesionados Rolan, Michael Santos, El Zhar y Carrillo. Los dos primeros son de larga duración, el francomarroquí se lesionó en el último entreno y el argentino sufrió un esguince de tobillo el pasado sábado ante el Huesca. Quien tampoco estará con casi total seguridad es Rubén Pérez, uno de sus jugadores más importantes, por diversas molestias físicas.

SOLARI MARCÓ EN BUTARQUE HACE 15 AÑOS

El Leganés siempre ha perdido contra el Real Madrid jugando como local. Cinco son los precedentes entre ambos y cinco son las victorias del conjunto blanco. Tres en Copa y dos en Liga. Precisamente la primera de ellas se saldó con victoria por 3-4 en la prórroga gracias a un gol de Solari en diciembre del año 2003.

En las siguientes ocasiones coperas, los blancos también ganaron y siempre fue por la mínima. En 2004 el marcador reflejó un 1-2 con goles de Owen y Morientes y el año pasado, antes de que llegase el 'pepinazo' en el Bernabéu, el equipo de Zidane pudo imponerse en el sur de Madrid gracias a un gol de Marco Asensio, que estará ausente este miércoles.

El Madrid ve el choque como una "buena oportunidad" para no meterse en líos, seguir adelante en la Copa y reservar fuerzas para el partido del próximo sábado contra el Sevilla. Un difícil desafío antes de finalizar el exigente mes de enero. El Real Madrid no quiere sustos y el Lega no tiene problemas si se anima la fiesta. Butarque dictará sentencia de un juicio prácticamente decidido.

--POSIBLES ALINEACIONES.

LEGANÉS: Cuéllar; Juanfran, Omeruo, Tarín, Siovas, Kravets; Recio, Gumbau, Eraso, Arnaiz y Braithwaite.

REAL MADRID: Keylor Navas; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Ceballos, Valverde, Isco; Vinicius y Lucas Vázquez.

--ÁRBITRO: Juan Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Municipal Butarque.

--HORA: 2.30 PM, de Honduras.