Paul Suazo: "Le acepté las disculpas a Miguel Valerio"

San Pedro Sula, Honduras

John Paul Suazo, carrilero del Olimpia, lesionado en La Ceiba durante la primera fecha del Clausura 2018-2019 contra el Vida, habló con LA PRENSA antes de ser dado de alta este martes en un centro asistencial privado sampedrano, tras su cirugía a causa de la fractura de tibia que sufrió el pasado domingo.

"Estoy tratando de estar bien mentalmente, eso es lo primero y después que Dios diga y pase el tiempo que sea necesario para estar bien y regresar a las canchas", comenzó diciendo el jugador.

Pese a la compañía de sus familiares y la gerencia deportiva del club blanco, Suazo estuvo muy pensativo y con evidente pesar, ya que afirmó que durante la pretemporada trabajó para ganarse la titularidad en el equipo de Manuel Keosseián y tras este incidente todo indica que se perderá lo que resta del torneo.

"Espero ponerme bien lo más pronto posible para iniciar mi terapia e intentar llegar bien al cierre del campeonato. Desde la pretemporada dije que quería ser titular, trabajé muy fuerte y lo logré, pero uno nunca sabe lo que le va a pasar", lamentó con evidente tristeza.

Suazo no escondió su pesar por la acción que le fracturó su tibia (eso mayor de la pierna entre el tobillo y la rodilla) de la pierna derecha, pero valoró que su colega Miguel Valerio no lo lesionó con alevosía.

"En el primer partido tuve este accidente, lástima por lo que pasó pero creo que son cosas del fútbol. Yo iba a la disputa del balón, fue una jugada rápida y no que lo haya querido hacer, pero si se paró en mi pie, en mi tibia y me la quebró", manifestó.

El jugador merengue contó que Valerio se disculpó con él y asegura que no hay rencores pese a que su recuperación rondará entre más de tres meses.

"Él me mandó un mensaje que lo que pasó no fue hacerlo para lesionarme, yo le acepté las disculpas y le dije que no se preocupe que son cosas que pasan y sé que no quería hacerlo porque los dos íbamos al balón nada más", dijo.

Desde la camilla, pero como un León Suazo dejó entrever que su regreso a las canchas podría ser antes de lo anunciado y a su vez mandó un mensaje a sus compañeros en el Olimpia y a la afición melenuda.

"Se dice que pueden ser 90 días, pero yo le pregunté al doctor (Óscar Benítez) y me dijo que debo reposar el tiempo que sea necesario, no sé si pueda ser más o menos, las terapias será importantes. Primeramente me quedaré en San Pedro Sula y luego regresaré a Tegucigalpa", detalló.

"Yo estoy positivo y creo que voy a estar para el cierre del campeonato, lo importante es terminar de la mejor manera, lo que vale es como terminas y no como empiezas. A mis compañeros les digo que les mando mi apoyo y a la afición le digo que espero regresar pronto a las canchas", concluyó.

Suazo regresaría a las canchas a mediados de abril según conoció LA PRENSA, pero por lo pronto el jugador será cuidado por su familiares en la zona norte.