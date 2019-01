Héctor Vargas: "Cálix pedía el doble de salario que yo gano"

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador del Marathón, Héctor Vargas, reveló las cifras que exigía el joven mediocampista hondureño Cristian Cálix para renovar con el equipo verde. Al final el jugador se terminó marchando al Atlas de México.

El argentino dijo en el programa Cinco Deportivo que tras ganar el título "pedía como si había sido la figura cuando apenas había jugado unos partidos".

"El jugador quería ganar el doble de lo que ganó yo y quería una primera de un millón de lempiras", contó el estratega sudamericano.

Vargas también contó que él ya tenía un plan de trabajo para que Cálix mejorará y por eso le había pedido al equipo que lo renovará, pero la situación del equipo evitó que eso pasara.

"Creo que le falta año y medio para estar listo, a él le falta", detalló de manera rotunda.

Y añadió: "Uno deben mandar jugadores para que se queden no para que en un par de año regresen, pueden ver el caso de Choco Lozano, Romell Quioto, Alberth Elis, Michaell Chirinos".

Héctor Vargas también fue consultado sobre la posibilidad de poder dirigir a la Selección de Honduras y su respuesta fue rotunda.

"No quiero que me pase lo mismo que a Hernán Medford, no quiero un interinato, al menos que me den un contrato", indicó.