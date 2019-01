Fabián Coito: "Me gustaría llegar a dirigir a la selección de Honduras"

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador uruguayo Fabián Coito es el principal candidato para convertirse en nuevo estratega de la selección nacional de Honduras, y este domingo reveló que ha sostenido pláticas con la Fenafuth para asumir las riendas de la Bicolor.

"Sinceramente me sorprendió gratamente cuando me contactaron, me entusiasmó mucho, pero ahora yo tengo el sudamericano sub-20 con Uruguay el cual nos venimos preparando hace tiempo, después veremos cómo sigue todo", expresó el DT charrúa en el programa Cinco Deportivo.

Coito, de 55 años de edad, no ocultó su felicidad de poder llegar al banquillo del combinado catracho y buscar la clasificación al Mundial de Catar 2022.

"Me gustaría dirigir a la selección de Honduras, esp quiere decir que algo quedó cuando yo estuve ahí, es un crecimiento para cualquier entrenador tener esa posibilidad. ¿A quién no le gustaría dirigir una selección nacional?", señaló.

Y añadió: "El tiempo dirá si nos podemos vernos pronto, fue un reconocimiento que se hayan acordado de mí, por supuesto sería un placer de poder trabajar".

Cabe señalar que Fabián Coito es el actual entrenador de la Sub-20 de Uruguay y este 17 de enero disputará el sudamericano sub-20 en busca de la clasificación al Mundial de dicha categoría.