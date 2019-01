Motagua explica la razón por la que Rubilio Castillo no se quedó en China

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de que este viernes se conoció sorpresivamente que el delantero Rubilio Castillo no se quedó en China, en el Motagua no perdieron tiempo y mediante conferencia de prensa explicó los motivos por que su goleador no pudo quedarse en el extranjero.

Rubilio se marchó el pasado domingo para jugar con el Nantong Zhiyun de la segunda división del fútbol chino, pero finalmente el ariete no se quedó y estará de regreso al cuadro azul.

"El jugador se comunicó con nosotros, él viajó a China y tuvo algunos problemas de logística. No descansó bien y al día siguiente de llegar lo pusieron a entrenar, le dijeron que viajara a otra ciudad lejana para someterse a una pretemporada, en fin tenía que someterse a una prueba y eso no era lo que teníamos acordado" comenzó diciendo Eduardo Atala, el presidente ejecutivo de la institución.

Y agregó: "Su contratista le puso las cosas claras al club y ellos no cumplieron con lo pactado. Rubilio se bajó del avión después de 24 horas de vuelo, solo descansó tres horas y lo llevaron a un entrenamiento, después hizo los exámenes médicos y ellos le plantearon trasladarlo a otra ciudad donde iba a estar en una pretemporada. Lo querían llevar prácticamente a hacer una prueba y ese no era el trato porque supuestamente viajó contratado".

Atala aclaró que "Rubigol" no se quedó por exámenes médicos, tal y como sucedió en el 2018 al ser descartado en Grecia por no pasar las pruebas médicas.

"Este equipo no cumplió con los requisitos para que él cumpliera con ese sueño de poder jugar en el extranjero, la próxima semana estará de regreso y esperamos poderlo integrar lo más rápido posible al plantel", señaló.

"Económicamente no vio las expectativas tan claras en China y por eso ha decidido venir. Hacemos este anuncio para que no haya especulación de que no pasó los exámenes médicos, que no convenció", finalizó.