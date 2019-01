Kevin Hernánde revela el motivo de su salida del Real España

Puerto Cortés, Honduras.

Kevin Hernández es uno de los fichajes más llamativos que realizó el Platense con vistas al torneo Clausura 2019. El arquero, que fue dado de baja por Real España, dio a conocer el motivo de su salida de la institución aurinegra.

¿Qué te dijo la directiva?, ¿cuál fue el motivo real de tu salida?, se le consultó al meta de 33 años.

“Porque Luis Buba López iba a regresar al equipo y le iban a dar continuidad a Roberto Pipo López, también a Michaell Perelló. Por eso fue mi salida, más que todo. Si no hubiese seguido Buba en la institucion, ahí estuviera yo con el España”, respondió el oriundo de Guanaja.

Y continuó: “No es que no me gustó, yo la tenía claro. La directiva me dijo (que) si regresaba Buba, mi salida se iba a dar”.

Kevin afirmó que sus palabras no llevan ninguna polémica.

“Me quedaban seis meses más de contrato y llegamos a un acuerdo en lo económico. Todo tranquilo. Salí por la puerta grande de la institución, no hubo un maltrato. Le tengo cariño al club”, destacó.

Con el Tiburón

Su fichaje con el Platense se oficializó el miércoles y ya trabaja con la institución semifinalista en el pasado torneo Apertura y monarca de la Copa Presidente 2018.

“Primeramente, le agradecemos a Dios por la linda oportunidad, a los directivos y jugadores que me abrieron las puertas de venir a la institución”, contó.

El guardameta peleará por el puesto de titular con Rafael Zúniga, meta con el que coincidió en Real España.

“Sé que pelearé fuerte con Rafael. Las cosas se me darán de la mejor manera, no será fácil y tampoco imposible. Vengo a jugar. Si hago las cosas bien en Platense, sé que puedo ser tomado en cuenta en la selección. Quiero ser campeón aquí”, dijo.

El arquero apenas tiene dos días de entrenamiento con el Tiburón.

“Uno como portero ya lo tiene claro, el profe me lo explicó, solo me queda seguir trabajando.

Soy un luchador juegue o no”, destacó Kevin Hernández, quien militó por nueve años en el Real España donde levantó tres títulos de Liga Nacional.