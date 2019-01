Caue sobre Costly: "Ojalá pueda llegar al Marathón, será bien recibido"

San Pedro Sula, Honduras

Dicen que el fútbol te da revanchas y en esta ocasión no es la excepción con el defensor brasileño nacionalizado uruguayon Caue Fernandes. El zaguero está de vuelta en el 2019 a la Liga Nacional de Honduras para volver a vestir la camiseta del Marathón.

Luego de un año de estar inactivo, el defensor decidió volver al cuadro verdolaga y se reporta entusiasmado para portar la camiseta del cuadro sampedrano.

"Me siento muy feliz en poder estar aquí nuevamente y defender los colores del monstruo. Desde que nos fuimos y hasta mi regreso fue impresionante el apoyo de la afición", comenzó diciendo Caue a Diario LA PRENSA.

El central reveló que ha pasado por momentos complicados en su carrera, al extremo de que pensó en hacerse a un costado y decirle adiós al fútbol debido a una lesión que lo mantuvo alejado del terreno de las acciones en todo el 2018.

"Fue un año muy difícil a nivel personal y familiar, al principio había pensado en dejar de jugar al fútbol por muchas cosas negativas que venía viviendo aún estado acá en Honduras", relató.

Y añadió: "En el 2018 cuando llegó a Uruguay estuve en contacto con el Marathón para volver, en este mismo momento mi padre había fallecido y tomé la decisión de quedarme con la familia después de muchos años lejos".

En el 2017 Caue Fernandes fue marcado por dos indicentes. El zaguero se vio involucado en las lesiones de Carlo Costly y Eddie Hernández, quienes eran los delanteros de Honduras en las eliminatorias y ambos se lesionaron tras jugadas con el defensor.

En aquel entonces inclusive "El Cocherito" lo tildó de "puerco" y hoy el defensor se refirió a lo que aconteció.

"Infelizmente me tildaron de jugador mal intencionado por consecuencia de esas lesiones a Eddie y Costly , pero como es su momento lo dije y sigo pensando igual, jamás fueron jugadas mal intencionadas y si jugadas que se dan habitualmente en el fútbol ", dijo.

"Lo único que en verdad no me gustó de parte de él (Costly) es que saliera hablar barbaridades en las redes sociales , eso no se hace, es de poco hombre", puntualizó el jugador de los verdes.

En los últimos días se menciona que Carlo Costly podría llegar al Marathón, por lo que tanto el atacante y el defensor podrían reencontrarse y ser compañeros en el club, situación que no le incomoda en lo absoluta al uruguayo nacionalizado brasileño.

"Ojalá él pueda llegar al equipo ya que es un jugador de experiencia que vendría a potenciar más al equipo, si se da la oportunidad bienvenido sea".

"Costly será muy bien recibido como lo son todos los jugadores que llegan al club", finalizó el zaguero de 30 años de edad.