Bordalás: "Se ha intentado de todo con Messi y es complicado"

Getafe (Madrid)



José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que todos los equipos han intentado multitud de sistemas para frenar a Lionel Messi y resaltó que "es complicado" aplacar la calidad del jugador argentino del Barcelona.



El equipo de Bordalás recibirá este domingo al cuadro azulgrana en el Coliseum Alfonso Pérez y, aunque el técnico alicantino reconoció que la figura de Messi es importante, dejó claro que la calidad colectiva del Barcelona también es muy influyente.



"Messi es el mejor. No es sencillo (pararle). Le conocemos desde hace muchos años. Tenemos suerte de tenerle en nuestra Liga y ojalá podamos disfrutar mucho tiempo de Messi porque es el mejor. Cuando Messi está bien, es muy complicado y dificilísimo frenarle", dijo.



"Se ha intentado entrenar para frenar a este jugador de todas las maneras posibles, incluso con marcajes individuales y es complicado. Hay que intentar hacer un gran partido, poner en dificultades al Barcelona y confiamos en el equipo y en la respuesta de los jugadores", agregó.



"Para mí los mejores son los nuestros, pero cualquier jugador del Barcelona me gusta, como a cualquier entrenador. Luis Suárez es un magnífico delantero y lo ha demostrado en el Barcelona y en el Liverpool. Cualquier jugador. Busquets es el mejor en su puesto. Rakitic, Dembélé, Arturo Vidal... cualquiera tiene un nivel altísimo. Tenemos que hacer un partido perfecto", apuntó.



Sobre si el parón liguero puede afectar a sus jugadores, declaró que "al final" es a los entrenadores a quienes no les gusta tener vacaciones porque, a su juicio, sus futbolistas, más que perder la forma, se pueden salir del día a día.



Asimismo, para Bordalás, el Barcelona llegará al Coliseum Alfonso Pérez en el mejor momento de la temporada y recordó los datos del cuadro azulgrana en los últimos cuatro encuentros, en los que ha conseguido todo victorias y no ha encajado ningún gol.



"Me preocupan en conjunto y luego Messi es el mejor del mundo. Eso les hace ser todavía más poderosos. Nosotros tenemos que saber que somos el Getafe, un equipo modesto que va a competir bien y vamos a intentar dentro de lo posible que el Barcelona no monopolice el balón. Somos conscientes de que jugamos en casa. Aquí hemos hecho buenos partidos y tenemos la ayuda de nuestra afición", señaló.



Cuestionado por si el Getafe podría fichar a algún jugador en el mercado de invierno o por si habrá salidas, desveló que ambas opciones son posibles.



"El club está trabajando para traer alguna incorporación en algún puesto concreto que nos pueda ayudar. Siempre estamos abiertos a esas posibilidades. Hay que hacerlo de manera eficiente. Si llega algún jugador, es para que mejore. Eso lo tenemos claro y lo hemos hablado", dijo.



"Siempre, en el mercado de invierno, puede haber alguna salida. Por falta de minutos, por rendimiento, por muchos motivos. Puede salir alguno, eso no quiere decir que no estemos contentos con ellos. Al final ocurre. Es fútbol", añadió.