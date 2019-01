Olimpia presentó a su nuevo fichaje, el argentino Emiliano Bonfigli

Tegucigalpa, Honduras.

Con el propósito de romper la sequía de no obtener una copa nacional, el Olimpia sigue sumando refuerzos para asumir con las mejores condiciones el Torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional.

El delantero argentino Emiliano Nicolás Bonfigli, que proviene del fútbol de Ecuador, arribó este jueves al país para unirse a la pretemporada del equipo de Manuel Keosseián.

El futbolista de 30 años de edad ya ha sido presentado por el club merengue. A su llegada, expresó que su objetivo es tratar de salir campeón con el cuadro melenudo.

"Vengo con toda la expectativa para tratar de que las cosas salgan de lo mejor posible para conseguir el título", puntualizó en su arribo al aeropuerto Toncontín de la capital de Honduras.

También, explicó que su juego consiste en ser dinámico dentro del área rival. "Soy un delantero que trata de moverse por todo el frente de ataque buscando siempre los espacios para estar de cara al gol", detalló.

Emiliano Bonfigli besando el escudo del Olimpia.

Destacó que pese al momento que pasa a el Rey de Copas, buscará aportar su experiencia para conseguir el objetivo. "Sabemos que un equipo grande siempre está acostumbrado a ganar títulos. Se está en una sequía, pero venimos a aportar lo que uno puede para tratar de conseguir el título", apuntó.

Además, consideró que su cuota goleadora en los últimos torneos disputados se vio afectada por la inconstancia de técnicos en los equipos que militó. "El año que pasó comencé de una buena manera, pero no terminé de la mejor. Los cambios de técnicos complicaron mi situación para no jugar minutos y eso sí me afectó", argumentó.

ASÍ LLEGÓ AL OLIMPIA

El argentino detalló que su contratación se hizo efectiva porque Keossián se contactó con su representante. "El técnico le comunicó a mi representante las ganas que tenía para que yo me incorporara al equipo", precisó.

Emiliano Bonfigli procede el Deportivo Cuenca de la Serie A del fútbol ecuatoriano.