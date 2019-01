Sergio Mendoza: “Me haré a un costado si siento que los pies ya no me dan”

San Pedro Sula, Honduras.

Sergio Mendoza está de vuelta en el fútbol y asegura que si no se dan las cosas como él espera dará un paso al costado y volverá a retirarse. El defensa mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010 juega con el Lone FC de la Segunda división a sus 37 años.

“Hace unos meses el profesor Emilio Umanzor me invitó a un proyecto y acepté”, detalló el exjugador de Real España, Olimpia y Juticalpa, entre otros clubes de la Liga Nacional.

“Quería que le diera un poco más de liderazgo a este equipo que tenía muchos valores, pero que les faltaba liderazgo así que tomé el reto. Desde octubre formamos parte, esto es de pura actitud, poniéndonos al día para el inicio del torneo”.

Umanzor se fue de Lone FC y en su lugar quedó el chileno Néstor Matamala. “El profe sigue con los mismos planes, la idea es del señor Elvin Lone, quien está formando este proyecto con miras a pelear el ascenso en los siguientes años”.

¿Por qué se retiró?

En 2015 Juticalpa montó un proyecto ambicioso con jugadores experimentados, entre ellos Mendoza, pero no tuvo los frutos esperados.

Dos años más tarde el zaguero desapareció del mapa futbolístico molesto por unos pagos que no le realizaron en el equipo de las pampas.

“No me gustó la forma en que salí de Juticalpa, me quedaron debiendo un dinero, puse mucho corazón y a la larga no valoraron eso, luego no salió ninguna buena oferta y por eso di un paso al costado”, confesó Mendoza.

Reconoce que ya le hacían falta las canchas. “Toda una vida me he dedicado a esto, aunque uno tiene otras variantes, pero lo de uno es el fútbol, así que es una bendición volver a formar parte de un equipo de fútbol”.

De forma burocrática siguió en el deporte rey. “Incluso me fui para los veteranos, estuve jugando un año, aunque solo jugaba los sábados, por eso tomé el reto porque siguen las ganas de hacer las cosas bien”.

No sabe hasta cuándo jugará, pero tiene claro que si no le va bien, dirá adiós.

“Yo firmé un contrato en blanco porque hay una labor social que se llama La Calle Juega. Me haré a un costado si siento que los pies ya no me dan. Las piernas mandarán porque pueden estar las ganas, pero uno debe darse cuenta que todo tiene su ciclo”.