Solari quiere el triplete: "Vamos con ilusión a por las tres"

Madrid.



Santiago Solari, técnico del Real Madrid, lanzó un mensaje ambicioso en su primera comparecencia de 2019, marcando el triplete como objetivo, "sin miedo a nada" y encarando "con ilusión" la pelea por la Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey.



"El fútbol es competición y día a día, la ilusión que uno genere. Cada equipo puede hablar de los jugadores que tiene, le faltan o le sobran pero lo bonito de cada competición es que se renueva cada partido y es una oportunidad para demostrar que uno está preparado para encarar todos los compromisos", reflexionó.



"La competición está abierta a la magia y a lo que uno le ponga compitiendo, sin miedo a nada, con ilusión a por la Liga, la Copa del Rey y la Champions. Vamos a por las tres", añadió.



Para ello, destacó el técnico argentino que es "importante que todos los jugadores estén metidos, alegres e ilusionados para afrontar a la vez todas las competiciones". Y señaló que los éxitos llegarán si encaran cada torneo con "la máxima humildad, compromiso e ilusión".



Lamentó la ausencia por lesión en el inicio de año de Marcos Llorente, por un problema muscular, e informó que el central canterano Javi Sánchez también está en la enfermería.



Centrado en la visita al Villarreal, Solari reconoció que le ha llegado como advertencia datos de los primeros partidos del Real Madrid en cada año. Las tres últimas veces que lo hizo a domicilio no ganó.



"Me han pasado alguna estadística que intentaremos cambiar con un partido muy serio, con compromiso e ilusión. Hay que volver con energía al primer partido de año. Es una fecha difícil pero la competición no para por las fiestas. Estamos en igualdad de condiciones todos, tenemos este partido pendiente e intentaremos sacar lo mejor", afirmó.



"Tenemos que hacer un partido sólido y con mucha energía. Es muy importante que tengamos ritmo tras el parón y que lo transformemos en energía, agresividad defensiva y ofensiva. El Villarreal busca salir de la dinámica en la que está, cambió hace poco de entrenador y su casa siempre es un campo muy complicado", agregó.



La llegada de Luis García Plaza al banquillo del Villarreal cambiará la cara de su rival, según Solari. "El cambio de entrenador es muy reciente y eso acarrea un cambio de estilo, de sistema. Acaba de llegar, así que veremos al mismo equipo pero con otras características".