DT de Real Sociedad: “Nunca dudamos en que íbamos a ser campeones”

Tocoa, Honduras.

José Maley, entrenador de Real Sociedad, asegura que el título logrado sobre San Juan no fue fácil, pero dice que nunca dudó en que lo conseguirían.

En conversación con Diario LA PRENSA, el campeón del torneo Apertura del ascenso se expresó hasta de sus inicios y su buen suceso en el fútbol.

Un título agónico y hasta dramático...

Al jugar en casa hay una presión psicólogica. No ha sido fácil con el estadio lleno, nosotros en ningún momento dudamos. Sabíamos que nos podían hacer daño porque ese equipo cuando sale de visita siempre anota, eso sucedió; pero el equipo nunca dudó.

¿Qué se siente ser campeón?

Esta es mi tercera final, fui asistente con Toño García en Lepaera y fuimos campeones en el Apertura, pero en el Clausura perdimos contra UPN. Ser campeón es un ingrediente especial. Esto no se vive todos los días, es un privilegio, es una gran bendición.

¿Qué siente al ver a tanta gente celebrando?

Me siento parte de la alegría, satisfecho.

¿Cuando le empataron se le pasaron por la mente los tiempos extras?

Cuando cae el 2-2, yo pensé que nos íbamos a tiempos extras, en donde sabía que los íbamos a liquidar porque teníamos el jugador que siempre nos anota, ya cuando vi que había cuatro minutos de descuento yo dije: ‘ya les ganamos’.

¿Qué sintió cuando cayó el 3-2?

Una felicidad, aquí podemos lograr el objetivo trazado. Con la posesión de la pelota, el rival iba a correr a buscarla.

¿Fue un partido más táctico que vistoso?

Las finales hay que saberlas jugar, un error nos puede costar la eliminación. Aunque uno no juegue bonito debe buscar ganarlas.

¿Le da más lustre esta copa el rival que peleó hasta el último minuto?

Más de 30 equipos y solo éramos dos, por lo tanto es muy bueno, ellos clasificaron con remontadas y nosotros llegamos de visita, pero el tiempo no nos ajustó para ganarlo. Es un gran equipo, dirigido por un cuerpo técnico muy fuerte.

¿Es justo campeón Real Sociedad?

Sí, no dudo porque es un equipo que descendió por un error. Esperamos que vuelva a su objetivo.

¿Cree que este equipo está cerca de llegar al lugar que se merece?

Hay un 50 por ciento, ahora hay que reforzarnos bien para buscar revalidar el título. Sabemos que ahora los otros equipos se van a reforzar para ganarnos. Hay que armar un buen equipo.

¿Cómo está su parte contractual?

Tengo seis meses de contrato, pero hay que ver.

¿Pero sigue en el equipo?

No sé, los directivos deben tomar una decisión y en el fútbol nada está escrito. Yo tengo que seguir y no hay problema, allá la directiva qué quiere.

¿Cuál fue el momento más duro de este título?

Nos encontramos con Olancho y en la ida nos ganó por dos goles, luego en semifinales Gimnástico, un equipo fuerte que nos empató luego de irles ganando, luego en Tegucigalpa hicimos un juego táctico. Cada etapa ha sido sufrida, la gente lo dudó contra Gimnástico.

¿A quién dedica el título?

Primeramente a Dios, a mi familia, a mi hijo. No es fácil viajar desde San Pedro Sula a Tocoa.

¿Quién es José Maley?

Anduve en ligas menores en San Pedro Sula en todas las categorías, manejé intermedia, Liga Mayor, siempre sacando los niveles para ser entrenador. Cuando saqué el segundo nivel hice la práctica y me quedé en el Atlético Choloma. Fui asistente de Toño García y ese mismo torneo, que fue el primero, fuimos campeones contra el Yoro. El siguiente, UPN nos elimina en semifinales. Ha sido un proceso que ha incluido niños y ahora en segunda.

¿A qué aspira?

Siempre le pido una oportunidad a Dios de estar al frente de un equipo.

¿A qué entrenadores admira?

Nacional, al profe Maradiaga con su fútbol bonito, siempre me ha gustado, no me gusta que lance la pelota. Internacionalmente, a Sampaoli, Pep Guardiola, seguimos sus pasos de cómo dirigen.

¿A qué equipo de la primera división le gustaría dirigir?

Estamos listos para donde Dios nos ponga, con tal haya un directiva dispuesta a apoyar.

¿A qué se debe el título?

La directiva ha sido fiel, ha sido puntual, nunca dudamos. La emoción tarde o temprano se acaba y ahí entra la experiencia. La unión ha sido clave.