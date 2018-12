Cristiano Ronaldo: "No estoy obsesionado con los premios individuales"

Turín, Italia.

"No estoy obsesionado con los premios individuales", afirmó el astro portugués Cristiano Ronaldo en una entrevista publicada este lunes por el periódico luso Record.

La estrella de la Juventus de Turín se quedó en 2018 sin el Balón de Oro, el "The Best" de la FIFA y el premio a mejor jugador del año de la UEFA, todos ellos ganados por el croata Luka Modric, su excompañero en el Real Madrid.

"No estoy obsesionado con los premios individuales. Lo más importante es ganar títulos colectivos y ayudar al equipo. Lo demás llega de manera natural", explicó Ronaldo, designado personalidad deportiva del año por Record.

"No pienso todo el rato en batir récords. Trabajo ante todo para ayudar al equipo y estar a mi mejor nivel", siguió el portugués, añadiendo que el reto es cada vez más difícil.

En su opinión, "el nivel técnico, táctico y físico de todos los equipos es mejor. Cada vez es más difícil ganar, por lo que debo continuar trabajando mucho para seguir en lo alto".

"No escondo que soy feliz cuando gano pero no es el fin del mundo cuando no es el caso", asegura la estrella.

Después de no jugar con la selección portuguesa en este inicio de temporada para, según él, adaptarse a su nuevo equipo, la Juventus, el jugador explicó que en 2019 contempla "estar a disposición del seleccionador nacional".

En la entrevista, Cristiano Ronaldo también se pronunció sobre la acusación de violación que le apunta desde Estados Unidos, a la que califica de "indignante", pero asegurando que está con "la conciencia tranquila" y "seguro de que muy pronto todo quedará aclarado".