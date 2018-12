Amado Guevara a directivos de la Fenafuth: "No pueden perder más tiempo"

Tegucigalpa, Honduras.

Amado Guevara mostró su preocupación porque la Fenafuth no ha podido oficializar al nuevo entrenador de la selección de Honduras.

"El Lobo" le pide a los federativos que reaccionen porque puede ser demasiado tarde. El talentoso ex seleccionado hondureño finaliza su contrato al frente de Puerto Rico en junio de 2019 y existe el deseo de renovar por un año más, pero todo dependerá de las circunstancias aseguró.

¿Que tal la experiencia de volver a jugar con tus excompañeros del fútbol?

Fue un partido para divertirnos pero lastimosamente se desvió la cosa, no es nada grave, vamos a hacernos una radiografía, primero Dios que no sea nada.

Agradecemos por el apoyo y le damos gracias a Dios por permitirnos ser parte de esto, los hondureños nos caracterizamos por ayudar al que lo necesita. Ayer estuvimos en la sala de niños quemados y es duro. Gracias a la afición que estuvo con nosotros.

¿Te gustó volver a la jugar a la par de César Obando?

Imagínese, el Nene siempre mantiene su calidad, su magia y nosotros disfrutamos de eso. Agradezco a Dios porque fui compañero de él en Motagua. Creo que nos deleitó".

¿Qué viene para ti en el 2019?

Trabajo, mucho trabajo en Puerto Rico, vamos a preparar a la Selección Mayor para el juego de marzo.También trabajaremos con la Sub 17 que no la tengo yo directamente pero soy un asesor.

¿Cómo valorás la experiencia como seleccionador nacional?

Es diferente, hay mucho que cambia pero es fútbol, nos preparamos para eso y esperamos seguir cosechando éxitos.

¿Qué balance haces de tu primer período en Puerto Rico?

Bastante bien, hay muchas cosas positivas, Puerto Rico tiene una cultura diferente pero estamos con mucho deseo de crecer y de querer hacer cosas buenas, por desgracia los resultados no se nos han dado en la Selección Mayor pero las presentaciones han sido buenas, el desarrollo es bueno.

La Sub 20 ha ido mejorando mucho. Yo quiero desarrollar el fútbol en la isla y mi base serán jugadores de la isla. Podría convocar americanos pero ese no es el punto.

¿Cuándo convocás?

Nosotros en la segunda semana de enero hacemos convocatoria y en febrero ya tenemos amistosos con algunos equipos de la MLS que van a hacer pretemporada. Queremos invitarlos a Puerto Rico. En marzo vamos a jugar contra Serbia pero no lo hemos concretado. Si se da un juego con Honduras bienvenido sea.

¿Que te piden los federativos boricuas?

Que desarrolle el fútbol, que trabaje con jóvenes. El promedio de edad de la Selección Mayor es de 22 años, en la Sub 20 llevé cinco Sub 17. En la mayor hice debutar a nueve jugadores. Quiero que les guste el deporte y que los jóvenes piensen con jugar en su Selección.

¿Hay infraestructura para desarrollar el fútbol en Puerto Rico?

Hay pero después del Huracán María la isla quedó bastante tocada y de a poco nos vamos acomodando. Esto es lo que tenemos y hay que darle para adelante.

¿Qué opinas de esa incertidumbre que se vive en Honduras por el nombramiento del nuevo seleccionador?

Soy respetuoso del tema porque en la posición que tengo no me permite dar mi opinión pero como hondureño les digo que no pueden darse el lujo de perder más tiempo. Hay una buena generación pero necesita trabajo.

¿Si te llaman a dirigir Honduras asumirías el reto?

Depende, si es el tiempo que Dios me da pues bien... Mi contrato finaliza hasta en junio con Puerto Rico pero en marzo ellos me van a presentar algunas opciones. Si ellos creen que podemos seguir y me dan las condiciones buscaremos la renovación y si no buscaremos otra opción.

¿Solo al PF Miguel Bertani en tu Cuerpo Técnico?

Sí, solo a Bertani tengo de los conocidos de Honduras. Mi asistente técnico es Marco Vélez quien fue compañero mío en el Toronto FC, el preparador de arqueros se llama Joel Carbajal, un mexicano que lleva mucho tiempo en la isla y conoce mucho de la idiosincrasia boricua.

¿Cuánto pierde el país sin nombrar al nuevo DT de la H?

Bastante tiempo perdido, ya no pueden seguir esperando. Ojalá que los federativos tomen la decisión correcta porque perderse otro mundial sería duro.