El Inter admite que tuvo interés por Modric este verano, pero niega ofertas

El director deportivo del Inter de Milán, Piero Ausilio, ha admitido que soñó con fichar al croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, el pasado verano, pero subrayó que nunca hizo una oferta al conjunto madridista al tener claro que no tenía el poder económico para cerrar una eventual negociación.



Ausilio explicó que los representantes del croata Sime Vrsaljko, fichado este verano por el Inter, le propusieron barajar la posible incorporación de Modric, aunque le pareció "raro que el Madrid se separara" del jugador tras la salida del portugués Cristiano Ronaldo, en una entrevista difundida este domingo por "Sky Sport".



"Los representantes de Vrsaljko nos dieron esa idea (Modric). Yo me quedé sorprendido, me parecía muy raro que un club como el Madrid se separara de Modric tras haber perdido a Ronaldo. No me lo creía, pero al mismo me dije '¿por qué no soñar?'", afirmó Ausilio.



"Solo dije que estábamos disponibles y que, si era verdad lo que decían los representantes, que lo hablaran con el Madrid y que nos mantuvieran al tanto. Nosotros no quisimos empezar una negociación porque sabíamos cuáles eran nuestras posibilidades económicas", agregó.



El director deportivo del Inter insistió en que los representantes estaban "convencidos de poder seguir y de que Modric se liberaría" del Madrid.



"Pero reitero que nosotros nunca hicimos ofertas. Ni a Madrid, ni al jugador", concluyó.