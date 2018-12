Héctor Vargas dispara contra Cristian Cálix: "Ojalá no termine como vagabundo del fútbol"

San Pedro Sula, honduras.

Héctor Vargas no se anda por las ramas y aunque le desea lo mejor a Cristian Cálix en el Atlas de México, considera que el mediapunta le hace falta mucho para salir al extranjero.

Considera que al exjugador del Marathón lo asesoraron mal. "Ojalá que tenga ese golpe de suerte y que después no esté siendo un vagabundo del fútbol jugando en tercera o cuarta división de Egipto o un país que no tiene nivel para lo que él puede llegar", dijo.

¿Cómo toma la salida de Cristhian Cálix?

Repito lo que le dije a él y lo dije un montón de veces, es un muchacho que si bien tiene condiciones para un futbolista, la gente que lo maneja no sé si arriesgó demasiado por el tema de su preparación. Lo he dicho que hay muchos futbolistas que han salido y están de vuelta en seis meses o en un año y no han tenido oportunidad de crecer. Otros que si se han preparado, y en eso tengo que ver por como fui llevando la gente en Olimpia, al Choco lo mandaron a España y volvió, Quioto fue a Polonia y regresó. Lo hablamos y preparamos para que pudieran crecer e irse, el caso de Elis que tampoco volvió, pero son decisiones personales de un entorno que desconoce lo que es el fútbol porque ahora es un extranjero, acaba de perder al papá, puede venir una lesión que lo margine algún tiempo de su juego. Siempre hay que pensar en lo peor, porque lo mejor es solucionable. Pero cuando llega lo peor te pasa lo que le ocurrió a Darixon Vuelto que se fue al Portland y lo mandan a Segunda, está más tiempo viajando que compitiendo con su club.

¿Cree que le falta?

Le falta un montón, muchísimo por crecer. Ahora, si el club lo lleva y lo prepara dos años en ese tiempo puede estar a la altura de alguien que puede competir. Por ahí nos estamos engañando. Le hizo tres goles a los dominicanos, a los caribeños, nos mentimos solos. El fútbol de aquí vamos y jugamos en la cuarta división de Grecia, en la novena división de Egipto, creo que fue un muchacho que jugó en el España. No podemos competir, no podés a un jugador de 18 o 19 años mandarlo así. Pero bueno, si no los preparás, lo único que te queda es que tengan un golpe de suerte y crezcan porque no están preparados para competir.

¿Considera precipitada su partida al extranjero?

Es que no habrá decidido él. El que lo maneja no conoce el fútbol de afuera, y los de afuera no conocen el fútbol de aquí. Por esa decisión los jugadores se van, es lo mismo de Lacayo y Vuelto. Si a Lacayo no lo rescato hubiese descendido dos veces, una con Victoria y otra con Real Sociedad. El caso de Vuelto, es la segunda vez que sale, fue a España, al Tenerife con el Choco y lo mandaron de vuelta. Fue a Portland y lo mandaron de vuelta y tiene 21 años, osea, no están preparados. Lo de Cálix va a ser lo mismo. Lo que tenemos que hacer un proyecto serio con preparación para futbolistas, a mí me ha tocado la suerte de ver jugador como Sorín, Sebastiáb Verón, Palermo... jugadores que se han ido jóvenes a Europa y han crecido, pero si no nos preparamos, se irán a una cuarta división y de vuelta. Ya la diferencia económica será de unos pesitos.

¿Le pidió alguna sugerencia Cálix?

Lo había hablado con él, que si arreglaba con el club yo lo iba a preparar, pero yo trabajo para Marathón. No quiero lo mismo que pasó con Victoria, Olimpia, en los clubes, de preparar futbolistas, en el caso de Olimpia el reto fue del club. Pero aquí si no arregla contrato yo no trabajo para Cálix, le dije que si renovaba le iba a hacer un trabajo especial. Hay un muchacho aquí que trabaja con tenis, sabe el tema de la grasa corporal, íbamos a hacer una preparación individual para trabajarlo, pero no podíamos hacer nada si no arreglaba. Es como que haga pretemporada con un jugador y en la primera fecha esté con el rival.

¿Cree que está mal asesorado?

Totalmente, se lo dije al que lo maneja. Me quiso mentir a mí, que estoy llegando a 60 años. Me dijo que Cristian ama a Marathón y le dije: a mirá vos, y si le dan un millón de dólares no se va para el España. Ah bueno, un millón de dólares. Qué me hablás de amar a alguien, el tema está en quien pone el dinero. Está totalmente mal asesorado por alguien que no conoce el medio afuera, que nunca vio lo que es el fútbol de afuera y ser extranjero. Pero él decidió o lo indujeron a irse. Ojalá que tenga ese golpe de suerte y que después no esté siendo un vagabundo del fútbol jugando en tercera o cuarta división de Egipto o un país que no tiene nivel para lo que él puede llegar'.

Y algo aún más malo es que no dejó divisas al equipo porque no tenía contrato...

Deja derechos de formación. Eso corre por cuenta del equipo que tenga la lucidez de solucionar ese tema. Lo mismo pasó con Quioto, a Beckeles, Alvarado, a Juan Carlos García, Acosta en el España. Acá hay un carroñero que lleva muchos futbolistas así y a los clubes los deja mal. De los jugadores que se han ido, aprovechando la oportunidad que el club ha invertido en ellos, esperan que quede libre para que se puedan ir a otro lugar.