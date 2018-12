Nuevo fichaje Maylor Núñez se une a la pretemporada de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Los merengues del Olimpia han puesto manos a la obra previo al inicio del Torneo Clausura 2018-2019, y comiezan a sumarse los refuerzos que pretende contar el club para esta campaña.

El primer refuerzo de los blancos es lateral derecho Maylor Núñez, quien llega procedente del Juticalpa FC y fue fichado desde antes de finalizar el campeonato pasado.

"Primero le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ser parte de Olimpia y espero poder dar lo mejor de mí. Voy a trabajar para seguir con el nivel que estoy y seguir creciendo", comentó.

El joven jugador de 22 años tiene claro que sabe lo que representa vestir la camisa del Olimpia. "Es un equipo que todo mundo quiere estar, el mejor que hay ahorita en Honduras y le doy gracias a Dios por esta linda oportunidad".

Maylor Núñez llegando a la pretemporada del Olimpia.

En cuanto a la manera en la que se da su fichaje. "El fichaje se da desde la temporada pasada, ya habíamos tenido pláticas, pero todavía tenía seis meses de contrato con Juticalpa. Entonces terminé los seis meses y aquí estoy".

Maylor Núñez no esconde la alegría que le provoca su llegada al equipo que tiene más títulos en la Liga Nacional. "Voy a dar lo mejor de mí y sacar el mejor provecho. Este es un sueño que todo mundo quiere y tengo que seguir adelante".

Ante la sequía de títulos que tiene el Olimpia, el lateral derecho considera que está listo para poder ayudar a conseguir el título. "Espero que este torneo poder lograr el título. A mi no me afecta, no le pongo mente y espero que todo me salga bien", finalizó.