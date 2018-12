Amado Guevara enlista a sus favoritos para dirigir a la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El seleccionador de Puerto Rico y excapitán de la Selección Nacional de Honduras, Amado Guevara, habló este domingo del futuro de la Bicolor a corto, mediano y largo plazo.

En una comparecencia en el programa dominical Cinco Deportivo, el Lobo aseguró que está “muy sorprendido” porque la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) no considere seriamente a Héctor Castellón, a Héctor Vargas o a Diego Vázquez para tomar las riendas del representativo nacional adulto.

A su vez el estratega, quien fue asistente de Jorge Luís Pinto en el camino fallido hacia el Mundial Rusia 2018, estimó de su colega uruguayo Fabián Coito no era según el su opción favorita ya que desconoce el medio centroamericano y vio con alguna ventaja al colombiano Alexis Mendoza, quien fue asistente técnico de Reinaldo Rueda en la clasificación de Honduras al Mundial Sudáfrica 2010.

“Quien venga tendrá una buena generación, yo trabajé con algunos de ellos en esta última eliminatoria y han evolucionado. Para mi eso es lo importante, yo lo que pienso es que si se va a tomar una decisión pues que se haga”, comenzó diciendo sobre la escogencia del nuevo seleccionador.

“Debo decir que si bien soy hondureño sobre la Selección debo hablar con respeto porque trabajo con otra. Yo siento que este año Honduras perdió tiempo. Este proceso necesita trabajo, sabemos que algunos jugadores pueden dar mucho”, dijo.

Consultado sobre por qué la Fenafuth no veía opciones técnicas dentro del campeonato doméstico, el excapitán de la Selección de Honduras analizó que hay ventaja porque conocen el medio. “A mi me sorprende porque quien más que Diego (Vázquez) para conocer a los dirigente, al medio, al jugador y su idiosincrasia”, aseguró.

“Por ejemplo tanto el profe Héctor Vargas como Diego Vázquez y el profe Héctor Castellón llevan tantos años dirigiendo aquí. Ellos conocen a profundidad acá y esa es una ventaja por sobre el que pueda venir”, añadió.

El Lobo dejó entrever que si la Fenafuth contrata a un extranjero para la H, se correrá el riesgo de perder más tiempo y no arrancar de lleno el camino hacia el Mundial Catar 2022. “El que pueda venir creo que vendrá a aventarse los primeros seis meses. El profe Alexis Mendoza, Luis Suárez que ya estuvieron aquí pues conocen, pero ahí entra en juego lo económico”, expresó.

Amado sopesó que Coito no había trabajado con selecciones mayores, pero no demeritó que pueda despegar su carrera si llegase a venir. “A Coito no lo ubico, en cambio al profe Alexis si lo conozco y él ha crecido mucho: tantos años con el profe Rueda, dos mundiales asistente”, declinó.

La leyenda del Motagua y de la Bicolor también contó anécdota que siempre sostiene comunicación con Rueda, Suárez y Jorge Luís Pinto. “Yo siempre tengo comunicación constante con ellos. Hablamos de fútbol”, confesó.

Guevara finalmente habló del trabajo que pretende con la Selección de Puerto Rico en 2019 y reconoció que no tenía una tarea fácil. “Intentaremos crecer, el objetivo es estar en la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf”, concluyó.