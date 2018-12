Si Restrepo se va a Panamá, 'Palomo' Rodríguez sería el relevo en el Real España

San Pedro Sula, Honduras.

En caso de que Carlos Restrepo tome las riendas de la selección de Panamá, Real España ya tiene una opción B: Julio 'Palomo' Rodríguez.

Según conoció GOLAZO, 'Palomo' Rodríguez era la segunda opción que tenía la directiva aurinegra cuando se decidió por Restrepo. A lo anterior se le debe sumar que el uruguayo ya cuenta con la licencia de entrenador para poder dirigir cualquier equipo de primera división.

Lo que sí es un hecho es que Carlos Restrepo regresó ayer al país tras sostener una plática con la Comisión de Selecciones de Panamá.

El colombiano, que apenas el lunes fue presentado por el conjunto aurinegro, figura en una lista de cuatro entrenadores para suplir a Hernán 'Bolillo' Gómez en la escuadra cafetera.

“Fue entrevistado por Fepafut a las 7:00 am en el Hotel Westin de Costa del Este y regresó a Honduras a las 11:00 am”, informaron medios canaleros. A Julio Dely Valdés lo entrevistaron a las 9:00 am.

“La entrevista con Carlos Restrepo fue buena. Hay opiniones encontradas sobre quién debe ser el elegido. No hicieron presentaciones, fue un conversatorio. Restrepo está dispuesto a dejar el Real España, pero aún no se habló de cifras con ningún técnico”, manifestó un directivo que pidió no ser identificado.

SORPRENDIDOS

Carlos Restrepo viajó el miércoles a Panamá y volvió el jueves a la espera de una respuesta.

Fuad Abufele, uno de los presidente de Real España dijo a medios panameños que “estamos sorprendidos, el profesor Restrepo nos pidió permiso para ir a firmar unos papeles en Panamá de un Banco y nos enteramos que el está en una entrevista con la Fepafut”.

La Fepafut ya había hablado con el entrenador colombiano Eduardo Lara y en los próximos días harán lo mismo con el inglés Gary Stempel.

Según medios panameños, hace unos días Luis Fernando Suárez, quien también figuraba en la lista de candidatos para dirigir a Honduras, ya le dijo que no. La federación canalera está proponiendo un contrato con el que busca ahorrarse unos dólares.

GOLAZO supo que Restrepo está tentado con el reto mundialista. De hecho, él dijo el lunes en la sede de Real España que había despreciado algunas ofertas porque estuvo en lista final de Costa Rica, donde figura el ahora entrenador uruguayo Gustavo Matosas.

Restrepo fue campeón de Sudamérica en 2013 cuando dirigía la sub-20 de Colombia y ya sabe lo que es salir campeón en Honduras y Costa Rica. Ese conocimiento en el área es que lo hace uno de los favoritos de los canaleros.

Es más, los medios panameños revelan que la dirección técnica de Panamá pasa por dos fuerzas: Restrepo y Dely Valdés, quien ya dirigió a Panamá en el proceso mundialista rumbo a Brasil 2014.

En Real España ya saben esto y han dejado claro que no le van a truncar las aspiraciones a Restrepo. Ahora, el colombiano esperará una decisión de la Fepafut y por lo pronto de Uruguay un ídolo de la afición españolista alista maleta, a la espera de un llamado de emergencia, que sería la oportunidad de su vida.