Diego Vázquez se siente campeón: "Redoblamos la apuesta"

Tegucigalpa, Honduras.

Un Diego Vázquez optimista salió a contestar las preguntas de la prensa en el último entrenamiento a puertas abiertas del Motagua. El entrenador argentino se animó a decirle a los que les gusta el juego que apuesten doble a que el Ciclón Azul será campeón contra el Olimpia en la gran final.

Vázquez fue el único que ofreció declaraciones en el Motagua ya que prefiere que sus futbolistas se concentren en el juego de vuelta de la final. "Entre menos hablen mejor", dijo "La Barbie".

"Estamos afinando los últimos detalles esperamos no descuidar nada para llegar bien al partido del domingo. Cuento con todos los jugadores disponibles", reveló el argentino.

Al igual que en la semana anterior, no quiso adelantar el 11 titular que saldrá jugando ante Olimpia, muy seguramente será el mismo. "No, podría decir que será igual al del encuentro pasado, quizás un cambio por algún detalle que podamos mirar, pero estamos analizando, todavía falta".

"No necesariamente el cambio puede ser por el marcador del juego anterior, nosotros somos flexibles en el sistema táctico, nosotros manejamos siempre tres o cuatro sistemas y vamos a ver cuál se adapta mejor a lo que queremos, pero eso lo hacemos muy cerca del partido. Estamos trabajando bien, con mucha intensidad, cada jugador lucha por ganarse un puesto en el equipo titular, consciente de disfrutar de la magnitud que tiene este evento".

Vázquez sigue lamentando que durante la semana pasada no se dijo nada del buen funcionamiento colectivo que tuvo el Ciclón. "Todas las finales las jugamos bien, así como en el juego pasado que lastimosamente se habló bien poco de lo que hicimos en el campo por otras cosas".

En cuanto a sus horas de sueño, La Barbie resaltó que esta semana ha dormido muy bien y sin presiones. "Siempre duermo tranquilo en ese aspecto, cuando uno trabaja con honestidad y deja todo duerme tranquilo, el resultado es una consecuencia, siempre nos exigimos nosotros mismos y a medida dejemos todo duermo tranquilo".

Sobre la decisión de la Comisión de Disciplina del centro en habilitar al defensor del Olimpia Jonathan Paz para el encuentro de la gran final no quiso opinar. "No, say no more (No diré nada)".

Hablar de revancha contra Olimpia no tiene sentido para Vazquez... "No, todas las finales son importantes, es una final más y lógicamente tiene un elemento diferente que es un clásico, pero ya jugamos una ante Real España y a medida que estemos jugando finales estamos más cerca de ganarlas".

Diego ganó varios títulos contra Olimpia en su período como jugador pero le falta una copa frente a Olimpia como entrenador. "Todos los títulos tienen un sabor diferente, ya hemos ganado cuatro títulos sumando la Súpercopa que también cuenta, es un título importante en todos los países del mundo y vamos ganando en este momento, pero respetamos el rival, pero redoblamos la apuesta", indicó.

De los posibles cambios que hará el León, adelantó que "sé todo, repasamos el partido, nos conocemos los dos igual, las características individuales que ellos tienen, algún cambio que puedan hacer, todo lo vemos, pero hacemos más hincapié en lo nuestro, a medidas que reforcemos lo que hicimos en todo el torneo, acá en Tegucigalpa somos muy fuerte con mucho gol".

Sobre los atacantes Jerry Bengtson y Carlo Costly quienes seguramente saldrán en el ataque este domingo, La Barbie opinó: "Son dos jugadores que han tenido mucho éxito, pero nosotros tenemos gente que está muy bien y que lo han mostrado durante todo el torneo".

"Nosotros hablamos de nosotros, llamamos a todos a que exploten el nacional de azul en apoyo y doblamos la apuesta para los que les gusta apostar".

Vázquez le pidió a sus futbolistas que se olviden del marcador, tienen que jugar como si el partido fuera 0-0. "El plantel está tranquilo ya lo hemos hablado...Es imposible no pensar en la ventaja porque sí la tenemos, pero en el fútbol 90 minutos es mucho, pero repito redoblamos la apuesta".

Le consultamos a Diego si saldrá vestido de negro este domingo como acostumbra en los partidos importantes pero el DT prefirió obviar el tema ya que la gente lo cuestiona de más con eso de las cábalas. "No me gusta hablar de eso porque siempre buscan una escusa para no dar méritos, pero nadie gana un partido por ponerse una camisa, es parte del folkclore en el fútbol, pero muchas veces para desmeritar otra cosa o tapar algo le dan más importancia a cábalas, por eso no me gusta hablar de eso muchachos".

Sobre el duelo ante Keosseián no quiso bromear sobre el enfrentamiento entre un DT argentino y uno uruguayo. "No para nada, juegan los equipos, juega Motagua y Olimpia, nosotros somos pasajeros" finalizó.