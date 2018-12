El Loco Abreu reforzará a los 42 años un club brasileño, el 28º en su carrera

Río de Janeiro.



El Río Branco, un club brasileño considerado de cuarta división pese a que desde 2015 no disputa ninguna categoría de la Liga nacional, anunció este jueves la contratación del veterano atacante uruguayo Sebastián 'el Loco' Abreu como su refuerzo para el primer semestre de 2019.



El anuncio fortalece la leyenda del delantero uruguayo, que continúa activo a los 42 años, y confirma el número récord de clubes por los que ha pasado como profesional, ya que el Río Branco será el vigésimo octavo en su carrera.



"No es una locura: el Loco Abreu es el nuevo refuerzo del Río Branco", anunció el club de la ciudad de Vitoria en un mensaje en Twitter en el que confirmó la contratación del exdelantero de grandes equipos como San Lorenzo, River Plate y Rosario Central.



"Ídolo del Botafogo y de la selección uruguaya, el consagrado atacante firmó contrato con el club 'capa-preta' para disputar el Capixabao 2019, que comienza en febrero", aclaró el conjunto brasileño.



El Capixabao es el nombre del campeonato regional del pequeño estado de Espíritu Santo y que el Río Branco disputará en 2019 en primera división tras haber sido campeón de la segunda el año pasado.



El conjunto de Vitoria, la capital de Espíritu Santo, tiene tradición en su estado pero es prácticamente desconocido en el resto de Brasil ya que, además de no disputar ninguna de las divisiones del Campeonato Brasileño desde 2015, tampoco ha disputado la Copa do Brasil desde 2016.



"Finalmente llegó el día. La afición puede prepararse para disfrutar de un sensacional campeonato regional. Agradezco el cariño que ya me han venido demostrando en las redes sociales", dijo Abreu, citado en un comunicado del Río Branco.



Abreu, que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección uruguaya, ya era desde el año pasado el futbolista con mayor número de clubes en su carrera profesional y ahora eleva el pendón un grado más.



El uruguayo regresa a Brasil, en donde ya vistió las camisas de Figueirense (2012), Botafogo (2010-2012), Gremio (1998-1999) y Bangú (2017).



En la última temporada estuvo en Chile, en donde se relevó en un solo año entre Audax Italiano, Deportes Puerto Montt y Magallanes.



En Europa pasó por los españoles Deportivo de La Coruña (1998) y Real Sociedad (2009) y por el griego Aris Salónica (2009).