Keosseián a la postura de Motagua: "Me parece que es un juego que no hay fair play"

Tegucigalpa, Honduras.

Manuel Keosseián, técnico del Olimpia, se dispone a dirigir su primera final con el conjunto merengue, pero ante el comunicado que sacó Motagua por el desacuerdo al nombramiento del árbitro Héctor Rodríguez, fue muy directo y no comparte su postura.

¿Preparando el equipo para dar el golpe en el primer partido?

Yo lo hemos preparado, ya lo tenemos definido y estamos con la ilusión de poder ganar la final, para eso hemos trabajado y el entorno está motivado.

¿Cómo se prepara al equipo para es dos juegos ante Motagua?

Es una final y los preparativos son parecidos a los de semifinales y si sabemos que son partidos especiales y hay que tener determinadas cosas para ganarlos; creo que Olimpia las tiene.

¿Qué tanto se inclina la balanza en el primer partido?

Es importante poder ganar el primer partido. Pero en este caso se juegan los dos en el mismo estadio, la misma ciudad, no ha y tanta diferencia como cuando jugás con un equipo de San Pedro.

¿Hay que ser un poco precavido en el primer juego?

Hay que trabajar como equipo, tomar las precauciones que hemos tomado siempre, pero siempre pensando en ganar. Todos los equipos toman precauciones, pero siempre con la mente en ganar.

¿Cuáles son la principales virtudes de este Olimpia de cara a la primera final?

Hay muchas cosas que son positivas. Primero la institución que ha ganado más campeonatos de liga, no es poca cosa, es un equipo muy serio, organizado, después que tiene jugadores de calidad, está motivado y la unión del grupo. Yo creo que esas son las fortalezas. Olimpia tiene jugadores que ha ganado muchas finales.

Ya se parece Copa Libertadores que el equipo contrario habla del árbitro y que no está a favor de ello, ¿Qué piensa de eso?

Me parece que estamos errando el camino, ¿Y ahora que hace Héctor Rodríguez?, ¿que hace Olimpia?. Motagua no quiere a Héctor Rodríguez y ¿cómo va entrar él a dirigir el partido?, va entrar presionado.

¿Entrará predispuesto?

No predispuesto a nada. Normalmente los árbitros está presionados por un partido, es una final, no tienen hinchas y está todo en su contra. Si pitan a favor de uno, el otro va estar en contra, pero ahora con un equipo que no lo quiere que arbitre y que hasta ha llegado a decir que no quiere presentarse, ¿Cómo va arbitrar este muchacho?

¿Condiciona un juego de este tipo?

Yo que sé. Yo si fuera árbitro y uno de los equipos dijera que no me arbitre, y yo no sé como estaría, no estaría bien. Me parece fuera de lugar. Yo tengo cinco o seis partidos acá y dicho por ustedes, perdimos el primer lugar por errores arbitrales y dicho por el propio presidente de los árbitros que cometieron errores ¿Y que vamos hacer?. Perdimos el primer lugar por errores y si le preguntamos a Real España y a Marathón, son todos errores arbitrales y los cometen como los cometemos nosotros, pero previo a una final decir que no están de acuerdo, pero va dirigir igual.

¿Pero cree usted que no se presenten?

Yo que sé. Me parece que es un juego que no hay fair play. Es un juego para tratar de sacar alguna ventaja. Nosotros vamos a ir a jugar el partido, tratar de ganarlo y jugar lo mejor posible. Si el árbitro se equivoca a favor de Olimpia o Motagua, ¿qué voy hacer?.

¿Puede ser estrategia al no querer al árbitro?

No sé, no puedo hablar de Motagua y del árbitro. Yo hablo de la situación que no es normal para una final. ¿Qué es lo que se busca con esto?, no entiendo.

¿Arruina la previa esto?

No arruina. Son chicanas que no sirven, hay que jugar el partido, ya que todos en su momento se han equivocado a favor o en contra. Antes del partido decimos no queremos a este, no nos presentamos.

¿Son lloriqueos profe?

No hablo de lloriqueos, eso lo decís vos. Yo digo que no es bueno y no hay fair play. Hay que confiar en la gente y si no se confía estamos todos entre bandidos, no.

¿Este es un mensaje negativo para la afición?

Después hablamos de violencia. Nosotros tenemos que pacificar el ambiente, esto es un partido de fútbol, una final, nosotros queremos ganarla, ellos también, pero después hay problemas en la calles y ¿quién fomenta la violencia, los jugadores en la cancha?, no, a veces se fomenta adentro.

¿Lo saca de foco esto profe?

No, me causa pena porque yo no quiero sacar ninguna ventaja. La única que quiero sacar es con mi equipo jugando en la cancha, jugando mejor y ganando, esa es la única ventaja, ya después no me interesa absolutamente nada. Yo estoy a favor del fair play, la transparencia y las cosas normales. No se olviden que el fútbol mundial ha tenido muchos problemas por cosas raras que han pasado y hay mucha gente que está cuestionada. Cambiemos la historia un poco, juguemos al fútbol, disfrutemos y que gane el mejor.

¿Nunca le había pasado una historia así?

No me acuerdo, pero me parece que no.

¿Si se llegara a cambiar al árbitro por la presión de Motagua, influiría?

No sé que decirte. La verdad que a mí no se me hubiera cruzado por la cabeza nada. Mañana arbitra Héctor u otro y no le cobra dos penales a favor del Olimpia y que no los vio, van a decir que cuando se equivoca para vos vas a protestar. Yo no protesté cuando no nos cobraron penales ante UPNFM, Honduras Progreso, un gol del Real España fuera de juego en el primer partido, un penal a Kevin en este último partido. Yo no dije nada.

¿Usted lo toma cómo que se equivocan normal?

Lógicamente, así como me equivoco yo. Los técnicos nos equivocamos, hacemos un cambio y pensamos que es lo mejor, pero nos sale mal. Me parece que tenemos que hablar de fútbol y no presionar más a la gente.

¿Tiene que sacar de contexto a los jugadores de esto?

No, los jugadores están claros, trabajando para estar bien y están con mucha fe. Si Motagua juega mejor que nosotros, felicitaciones, pero nosotros se la vamos hacer difícil.

¿Y que pasa si Motagua no se presenta el domingo?

Ganaríamos los puntos y chao. Entramos, damos las gracias y nos vamos, ya está.

¿Sería la final más fácil?

No, pero hablemos en serio. También esto pasa ahora de jugar un partido en España, esto desnaturaliza el deporte, vamos a terminar con eso.

¿Lo noto relajado?

No estoy relajado. Si yo te digo un equipo y después faltando 15 minutos el rival ve que ese no es el equipo, ¿que va hacer?, ¿va cambiar la táctica?.