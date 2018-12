Tévez: "Estamos agradecidos a España pero es triste no jugar en nuestro país"

Las Rozas (Madrid).



El delantero argentino del Boca Juniors Carlos Tévez aseguró, tras su primer entrenamiento en Madrid de cara a la final de la Copa Libertadores del domingo en el Santiago Bernabéu, que están "agradecidos a España" por acoger el partido aunque es "triste no jugar" en Argentina.



"La verdad es que siempre estamos agradecidos a España porque nos recibe siempre muy bien. Estamos contentos porque nos tocó España y no otro país, y fue un poco lamentable, un poco triste no estar jugando esta final en nuestro país. Nadie duda que los jugadores nos hemos ganado el derecho de jugar en nuestro país la final y nos han sacado de aquí", aseguró el delantero argentino.



Tévez, que atendió a los medios de comunicación tras el primer entrenamiento del Boca Juniors en Madrid, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reiteró su agradecimiento a España por recibir esta vuelta de la final, suspendida por los incidentes del 25 de noviembre en Buenos Aires, cuando apedrearon el autobús de Boca camino del Monumental.



"Agradecer a la gente de España por recibirnos, por tener esté quilombo en este lado y recibirnos de esta manera, agradecido", añadió.



El 'Apache' no disimuló su disgusto por tener que disputar la final de la Copa Libertadores de América en Europa debido a los disturbios.



"Primero el respeto a los españoles, pero después ya dije, pensé que el más burro en historia era yo, pero estos muchachos me ganaron", manifestó sobre la decisión de la Conmebol de llevar el partido fuera de Argentina.



Preguntado por la llegada de hinchas radicales o barras bravas a Madrid como Rafael Di Zeo, cuyo viaje fue autorizado, Tévez recordó que la Policía Nacional española ha devuelto a otro cabecilla de los hinchas radicales, Maxi Mazzaro.



"Me dijeron que agarraron a un par de barras, es importante el ejemplo que da España para estas cosas, mano dura. Creo que nosotros también necesitamos un poco, es importante que ustedes den el ejemplo y nosotros tomarlo", finalizó. EFE