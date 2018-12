Modric: "El fútbol no es solo goles, goles y goles"

Madrid, España

El flamante ganador del Balón de Oro se sincera en el próximo número de la revista, donde hace balance de un año excepcional.

A nivel personal , Modric este año se ha conseguido hacer con el Balón de Oro, el premio The Best de la FIFA, el de Balón de Oro al mejor jugador del Mundial de Rusia y el de Mejor jugador del año de la UEFA. "El camino ha sido largo y duro, pero por eso mismo me hace más feliz todo lo que me está pasando ahora.

Todos los reconocimientos, como el FIFA World Player o el Balón de Oro, saben mejor cuando eres consciente de que nadie te ha regalado nada. A mí nadie me ha regalado nada. Todo lo he conseguido a base de trabajar".

En lo colectivo, Luka Modric ha conquistado su cuarta Champions League en cinco años (y tercera consecutiva) con el Real Madrid y ha llegado a la final del Mundial de Rusia con Croacia. El jugador habla en el próximo número de enero de GQ de su carrera, su vida familiar y su estilo de vida en Madrid.

"Me hace feliz que la gente haya reconocido por fin todo lo que he conseguido en mi carrera deportiva. Aunque es verdad que he tenido que ganar muchas cosas para que sucediera, ganar tres Champions seguidas y llegar con un país tan pequeño como Croacia a la final del Mundial, que era algo casi inimaginable. Sólo entonces otros se han dado cuenta de que el fútbol no es sólo goles, goles y goles".