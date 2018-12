Falcao le da victoria al Mónaco y lo aleja del descenso  

Paris, Francia.

Con dos goles de penal transformados por el delantero colombiano Radamel Falcao, el Mónaco logró por primera vez en la temporada encadenar dos victorias consecutivas y el equipo de Thierry Henry se aleja del descenso.



Ante el Amiens, un rival directo en la lucha por la permanencia en la Ligue 1 y sin hacer un partido brillante, el equipo del Principado se llevó la victoria con dos goles de Falcao, ambos de penal, el primero poco antes del descanso y el segundo en el descuento.



"No ha sido extraordinario en cuanto al juego, pero hemos aguantado", dijo aliviado el técnico monegasco.



"Afortunadamente Falcao respondió presente en los momentos clave del partido", añadió en referencia al delantero centro colombiano.



Pero Henry evitó la euforia: "No hay que echar las campanas al vuelo, hay que continuar trabajando e insirarse de lo positivo que hacemos en cada partido".



Con la tercera victoria de la temporada, el Mónaco abandona la zona de descenso al menos provisionalmente y se sitúa en 17ª posición con 13 puntos.



Y el fin de semana les espera el Niza: "Es un derbi, sé lo que significa. También es importante para los aficionados. Esta victoria (contra el Amiens) nos permitirá preparar bien el encuentro (frente al Niza)", concluyó Henry en su conferencia de prensa.



En otro encuentro del martes, entre los dos equipos sorpresa del campeonato, el Lille derrotó a domicilio al Montpellier con un solitario tanto del delantero marfileño Nicolas Pépé al comienzo del partido (minuto 6).



Con esta victoria, la primera desde finales de octubre, el Lille se coloca en la segunda posición de la Ligue 1, con 30 puntos, uno más que el Montpellier, que sólo ha logrado sumar cuatro puntos en las últimas cuatro jornadas.



El París SG, líder destacado con 43 puntos, pese a que el pasado fin de semana no logró la victoria ante el Burdeos por primera vez en la temporada.



En otro partido adelantado al martes de la 16ª jornada de la Ligue 1, el Niza (7º) no pudo pasar del empate sin goles ante el Angers (12º).