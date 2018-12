Mourinho: "El Manchester United nunca debería ser séptimo"

Londres.



José Mourinho, técnico del Manchester United, dijo este martes sobre la situación de su equipo en la tabla de la Premier League que "nunca" deberían ser séptimos.



"Estoy de acuerdo en que el Manchester United no debería ser nunca séptimo, a pesar de la fenomenal inversión del Everton y la gran mejora que han hecho respecto a la temporada pasada", explicó el luso.



"No creo que el Everton -sexto en la clasificación- acabe delante del United al final de temporada. Creo que todo el mundo sabe que hay seis equipos que deben estar en las seis primeras posiciones. De esos equipos, dos se van a quedar fuera del top cuatro. La temporada pasada fueron el Arsenal y el Chelsea", agregó Mourinho.



A estas alturas de temporada, con catorce jornadas disputadas, el United es el rival más débil de los seis grandes de Inglaterra. Los de Mourinho son séptimos, con 22 puntos, a 16 unidades del liderato.



"¿Quién es el mejor equipo de los seis? ¿Quién tiene el mayor potencial? ¿Quién está jugando mejor? Son preguntas que estarán siempre ahí, pero creo que al final de la temporada el top seis estará completo por los seis que sabemos que tenemos la responsabilidad de acabar ahí", reflexionó.



Después del tropiezo la jornada pasada ante el Southampton (2-2), el United se medirá en Old Trafford al Arsenal de Unai Emery.