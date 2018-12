Messi y Cristiano Ronaldo no asisten a la Gala de la entrega del Balón de Oro 2018

París, Francia.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los grandes ausentes este lunes en París durante la Gala de la entrega del Balón de Oro 2018, en el que el gran favorito es el croata Luka Modric, del Real Madrid.

El argentino y el portugués han sido los grandes ganadores de las últimas 10 ediciones del Balón de Oro, repartiéndose cinco para cada uno.

Los dos cracks mundiales están entre los futbolistas nominados al galardón que entrega la revista francesa France Football.

Modric es el gran favorito para llevarse el Balón de Oro 2018 y compite con los franceses Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Raphael Varane, quienes ganaron el Mundial de Rusia 2018 con Francia al imponerse a Croacia en la final.

Messi y Cristiano tampoco fueron a la entrega del premio The Best que ganó Modric en el mes de septiembre. El argentino no asistió por motivos familiares y el motivo de la ausencia del portugués fue deportivo ya que la Juventus había jugado un día antes y volvería a tener participación dentro de dos días.