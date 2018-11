VIDEO: La dura respuesta de Maradona a periodista de ESPN y luego lo mandó a sacar del campo

Sinaloa, México.

Diego Armando Maradona está haciendo historia con los Dorados. El exfutbolista y ahora entrenador está a un paso de convertirse en campeón con el equipo de Sinaloa en la Liga de Ascenso del fútbol mexicano.

El conjunto sinaloense venció por 1-0 al Atlético San Luis en el juego de ida de la final. El partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí.

Previo al arranque del partido el reportero de ESPN Deportes, León Lecanda, increpó a Diego Armando Maradona para que regalara unas palabras en un enlace en vivo.

‘El Pelusa’ se percibió molesto, aseguró que siempre ve los programas de esa cadena televisiva y se daba cuenta como desde su llegada a México hablaban mal de él. Negó que llegara a “veranear” al país azteca.

León Lecanda siguió a Maradona por el campo para entrevistarlo.

"Me gustaría que la gente se de cuenta de que venimos a trabajar, no de vacaciones porque yo los miro a ustedes, creyeron desde el primer momento que nosotros acá veníamos a veranear y no vengo de veraneo, estoy en la final de la Liga", soltó Maradona.

Luego de su respuesta, el astro siguió caminando y Lecanda lo persiguió soltándole la pregunta: “¿Has callado bocas Diego?”, inmediatamente Maradona contestó: “Sí, la tuya por ejemplo”.

El periodista hizo caso omiso del comentario y volvió a preguntar otra cosa a Diego pero este le llamó a seguridad para que lo sacaran del terreno de juego del estadio Banorte.