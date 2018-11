Alberth Elis: “Me gusta ayudar; no lo pienso dos veces”

San Pedro Sula, Honduras.

Un día cualquiera, hace ya mucho tiempo, Alberth Elis asistió a un partido de la Selección de Honduras en el Olímpico y comenzó a soñar con volverse un futbolista. Lo envolvió el ambiente y la magia del estadio. “Ahí se me volvió un sueño”, confiesa el delantero que este jueves estuvo de visita en la redacción de Diario LA PRENSA.

Por aquel entonces “La Panterita” tendría entre 7 y 8 años, pero su anhelo ya no se borró. Al paso del tiempo sería noticia por sus goles y también por una tarea más loable: ayudar a los más necesitados.

Desde el año pasado Elis ha comenzado a colaborar con las comunidades en las que en él creció: En 2017 fue en San Juan, Tela, y recientemente llegó a la escuela de la colonia Suyapa en el sector Chamelecón, lugar donde asistió antes que su carrera como futbolista despegara.

“Yo a veces me acuesto y pienso, vivimos en un país donde prácticamente no hay educación ni salud, en todos los aspectos estamos mal, tener la oportunidad de ayudarlo y no hacerlo ¿entonces para qué vivimos?”, reflexionó Elis en una amplia conversación con este rotativo.

Contó que quiere formalizar el apoyo a la gente que necesita a través de una fundación que se llamaría Alberth Elis: “Todavía estamos en comenzar todo lo legal para que todo sea como tiene que ser. Me gusta ayudar a los demás, eso me emociona y me hace feliz. Si tengo la oportunidad de hacerlo, no lo pienso dos veces”, dijo.

Al delantero del Houston lo impulsan historias como la que se encontró en la escuela Fidelina Cerros de Chamelecón, en donde realizó una donación de computadoras: “Estaba hablando con un niño y me dijo que nunca había tocado una, entonces ahí me di cuenta de lo que estoy haciendo”, recordó.

Alberth Elis fue entrevistado por Tanya Rodríguez y el editor de GOLAZO, José Luis Barralaga.

Alberth dice que pretende no olvidar de dónde proviene, pese a que ahora sus posibilidades de vida son otras: “Me ha cambiado bastante la vida. Podemos decir que crecí en un lugar difícil pero la comida no faltaba en la casa. Puedo decir que fui feliz, mi familia siempre fue muy unida”.

Reconoce que con las circunstancias que envuelven su carrera es difícil no cambiar: “Claro que no puedo ser el mismo, uno tiene que cambiar sea cómo sea, lo importante es recordar de donde uno viene. En lo personal pienso que en la vida todos somos iguales, tengas o no, eso no te hace ni más ni menos”.

Elis aparte de dar apoyo económico a los niños, también les comparte un mensaje más valioso: “Hay niños que piensa que porque vienen de un hogar pobre siempre serán pobres y creo que no, se debe soñar en sacar la familia adelante. Trato de mandar ese mensaje a toda Honduras”.

Y en sueños es especialista pues antes que se enamoró del fútbol en el estadio Olímpico, el delantero tenía otro sueño: “Cuando me preguntaban yo decía que quería ser piloto, era mi otro sueño”.

Y HABLANDO DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

Era difícil no hablar del tema de la Selección con el ariete de Houston y más ahora que es un referente para el próximo proceso eliminatorio.

¿Costó mucho reponerse de la eliminación rumbo Rusia?, “En el fútbol toca reponerse, fuimos allá (Australia) y a la semana tenía un partido de final de conferencia en Estados Unidos, había que cambiar el chip rápido”.

Elis confesó que lucir bien y modelar es una de sus pasiones.

Ahora considera que este grupo está tomando confianza pues es prácticamente el mismo que terminó la eliminatoria anterior. En cuánto a él no se considera un referente de la H: “Me siento igual que todos y todos lo que estemos debemos dar el máximo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad ser titular muu joven, es que mi carrera ha ido evolucionando muy rápido”.

El tema del nuevo técnico de la Selección ha sido recurrente, pero ahora le planteamos a Alberth a quien nombraría él si tuviese la potestad de hacerlo: “Si yo fuese pusiera a alguien que conoce el fútbol”.

Elis ya se ilusiona con los retos que se aproximan: “El objetivo es estar en el Mundial de Qatar, pero sabemos que todavía falta mucho y tenemos que pensar en la Copa Oro que es la competencia más cercana que tenemos”.

Para Elis habrá que intentar borrar la imagen de la última competencia de Concacaf donde estuvo la Selección: “Fue muy difícil, no pudimos anotar un gol”, sostiene.

De cara a las eliminatorias, Elis identifica las potencias, coloca primera a México y luego Estados Unidos, pese a que cree que está en proceso de transición. Cuando tiene que elegir entre Honduras y Costa Rica: “No sé, los últimos dos partidos con Costa Rica ustedes o vieron nos empataron al minuto 95, pondría a Honduras de tercero”.

SU CARRERA EN EL HOUSTON DYNAMO

“La Panterita” es ahora un ídolo en Houston, el principal jugadores de los naranjas. Pero antes tuvo un paso muy discreto por el Monterrey de México: “Solo estuve tres meses, es difícil, talvez si hubiese seguido en el equipo pudo haber sido mi torneo, pero nunca se sabe”.

¿Y no ha pensado en regresar para tomarse una revancha?, “lo he pensado, uno dice me fui de ahí como llegué, me gustaría volver en algún momento y demostrar de lo que estoy hecho y lo que puedo hacer”, sostuvo.

Sin embargo, su presente está en la MLS, donde es admirado y querido por los seguidores del Dynamo: “Eso me motiva porque se convierte en una responsabilidad muy grande, sabemos que en cada partido la afición está esperando que uno sobresalga”, dice.

Etny Ulloa y Keilin Medrano(azul) se toman una foto con Alberth Elis.

Elis en su paso por tierras norteamericanas ha tenido la oportunidad de enfrentar a grandes jugadores como Wayne Rooney o Zlatan Ibrahimovic: “Son lindas experiencias jugar contra este tipo de jugadores, pero uno quiere ganar siempre. Al final cuando uno está jugando contra ellos lo ve como cualquier otro futbolista”, manifestó.

El oriundo de San Juan Tela ratificó que tiene como meta jugar en Europa y que para no deja de trabajar y querer más: “Soy un jugador que siempre quiero más. Eso me hace levantarme cada día con ganas de seguir mejorando, de eso se trata. Yo conozco jugadores que son conformista y uno pues no quiere ser así”.

QUIERE A UN AMIGO EN EL HOUSTON DYNAMO

La conversación se volvió amena y mientras hablaban de los mejores amigos que ha tenido en el fútbol, Elis reveló en exclusiva que ha recomendo al lateral derecho del Olimpia Kevin Álvarez.

Ambos se conocen desde el fútbo menor y hasta alturas conservan un gran vínculo: “Nos conocíamos desde las ligas menores, debutamos en el mismo partido. Siempre hay una gran amistad, siempre hablamos, espero que vaya al Houston ahora, está sin contrato”, reveló.

Contó que ha recomendado a su amigo con el técnico del Houston: “La verdad que yo hablé con el profesor (Wilmer Cabrera), le dije que lo lleve, soy derecho y necesitamos un lateral derecho, le di consejos muy bien, me gustaría”.

Contó que existen probabilidades que el jugador se vaya, incluso Olimpia ya fichó a Maylor Núñez: “Hay posibilidades, espero que se pueda. Él y yo lo hemos hablado. Ya sabía, el profesor lo había seguido, saben muy bien en Houston quien es”, agregó Elis.

Finalizó diciendo: “Hay grandes jugadores aquí en Honduras que tienen mucha calidad, el caso de Deiby (Flores), (Darixon) Vuelto, fácilmente podrían hacer las cosas en Estados Unidos. Tienen que trabajar fuerte que cuando llegue su oportunidad”.

OTRAS FRASES DE ELIS

La final que quiere: ”Yo soy Olimpia. Estoy esperando el Olimpia- Motagua para ir a la final. Espero que Olimpia se campeón”

“Si Olimpia no queda campeón un año ya es problema. Tiene una gran responsabilidad”.

“No me gusta que me mientan, pero generalmente nunca estoy enojado”.

“Me gusta el baloncesto, voy a ver partidos y creo que tengo mis dotes”.

Sobre el número por qué utiliza el 17: “Me fue bien con ese número y por eso lo terminé usando”.