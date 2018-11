Yustin Arboleda: “Me llamaron de Olimpia y Real España, pero me quedo en Marathón”

San Pedro Sula, Honduras.

Tal y como lo adelantó GOLAZO en la edición del martes, Yustin Arboleda se queda en el Marathón, el propio jugador lo confirmó mientras compraba los pasajes aéreos para viajar a su natal Colombia.

El atacante había alertado a los aficionados verdolagas tras quedar eliminado en el repechaje contra Real España, al dejar entrever que hablaría con la directiva del equipo para analizar su continuidad, pero el miércoles dijo que ya todo está claro y cumplirá el contrato por un año que le queda con el club sampedrano.

__Hoy viaja de vacaciones para disfrutar un poco de su familia...

Son unas vacaciones cortas, contento de desconectarme un poco del estrés del campeonato y a mirar la próxima temporada.

__La directiva confirmó su continuidad...

Desde un principio me lo hicieron saber, obviamente yo tengo un contrato de un año con el club, había cosas que debía hablarlas y de alguna forma se llegó a un arreglo. Contento porque se solucionaron algunos pequeños percances, ahora a compartir con la familia para preparar el torneo que esperamos sea igual o mejor que el que finalizamos.

Al margen del último torneo. __¿Cómo fue el balance del 2018?

En lo general fue bueno, no es fácil llegar a coronar un título. Nosotros tuvimos esa bendición, tuvimos la fortuna de hacerlo de buena manera. Marathón ha ido recobrando la identidad, es un equipo que ha vuelto a la órbita del fútbol nacional, es algo bueno, que uno pueda aportar su granito de arena.

Yustin Arboleda seguirá defendiendo los colores del Marathón.

_:El 2019 debe ser mejor porque disputarán la Liga de Campeones...

Sí, un torneo internacional siempre da una motivación extra, da la opción de mostrarse, dejar en alto al país y al equipo. Pero más que todo lo que todos podamos hacer, tener la dicha de disputar ese torneo. Estar consciente de lo que vamos a disputar.

¿Ha hablado con el profesor Vargas?

No he tenido la oportunidad, él está pasando un momento familiar muy complicado, pero seguramente vamos a hablar, uno siempre trata de llevar el liderazgo positivo para el grupo para que los demás vayan tomando ese ejemplo.

__Marathón ha tenido grandes referentes como Emil, Berríos y Sabillón. ¿Cómo toma ese cariño del aficionado en tan poco tiempo?

Primero, la bendición de Dios para realizar las cosas bien, obviamente viene acompañado del trabajo y los resultados lo llevan a uno. Esta institución ha tenido grandes referentes como el capi Mario, Sabillón, Emil... Son jugadores que dejaron una huella en el club para toda la historia, eso me llena de orgullo y satisfacción para cada día esforzarse al máximo para que reconozca el trabajo de uno.

El aficionado siempre confió en que se quedaría...

Tengo contrato y si sale algo de afuera y que convenga al club y a mí. Teniendo contrato con Marathón será difícil que vaya a otro equipo de la Liga Nacional. He tenido la oportunidad de que me han llamado de otros clubes, eso me hace sentir bien, creo que he hecho cosas bien.

__Se habló de Real España y Olimpia... ¿Es cierto que lo querían estos equipos?

A mí me hablaron de Olimpia, de Real España, pero siempre he sido profesional, a las personas que me llamaron les hice saber que tenía contrato con Marathón y que era difícil que firmara con estos equipos, pero esto es fútbol, tengo esa bendición y no puedo decir que no me iría a esos equipos en un futuro.

__Vargas reveló que hace seis meses usted casi se va al extranjero...

Sí, hace seis meses se dio la oportunidad, pero fue algo que no convenía y como lo dije, si llega una oportunidad que me convenga a mí, a mi familia y al club, pues seguramente la vamos a analizar y tomar una decisión.