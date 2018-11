IFFHS: Modric, mejor jugador; Courtois, mejor portero

Madrid, España.



La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ha otorgado a Luka Modric el Premio al Mejor Jugador del Mundo y a Thibaut Courtois el Premio al mejor portero.



El centrocampista croata se hace con este galardón tras haber conseguido 272 puntos, 128 más que Leo Messi, que ha quedado en segunda posición, después de haber conseguido este premio durante los tres últimos años. Expertos en fútbol de 90 países han colaborado en estas votaciones para designar a Modric campeón.



Modric consigue este premio después de haber conseguido el Premio al Mejor Jugador del año del Año de la UEFA y de hacerse con el 'The Best'. Hace dos semanas, el croata también quedó primero en la lista anual de GOAL 50 y se sitúa como uno de los principales favoritos para hacerse con el Balón de Oro 2018.



Por detrás de Modric y Leo Messi, se sitúan Eden Hazard (114 puntos), Kevin de Bruyne (36), Neymar (18), Paul Pogba (14), Christian Eriksen (10), Miralem Pjanic (7), James Rodríguez (7), Cristiano Ronaldo (5), Isco Alarcón (3), Jorge Luiz Frello 'Jorginho' (3), Kylian Mbappe (3), Ivan Rakitic (3), Philippe Coutinho (2), Toni Kroos (1) y Thiago Alcántara (1).



Thibaut Courtois, por su parte, se convierte en el tercer portero belga en conseguir este galardón tras los logrados por Jean-Marie Pfaff (1986) y Michel Preud'homme (1994) y, al igual que Modric, lo hace tras haberse proclamado también campeón del 'The Best'.



Con 181 puntos en la clasificación de porteros de IFFHS 2018, al portero belga le siguen Hugo Lloris (109), Gianluigi Buffon (59), Keylor Navas (58), Jan Oblak (49), Marc-André ter Stegen (49), Alisson Ramses Becker (36), David De Gea (33), Danijel Subasic (23), Manuel Neuer (20), Jordan Pickford (11), Kasper Schmeichel (9), Ederson Santana Moraes (6), Samir Handanovic (4), Franco Armani (3), Igor Akinfeev (1), Guillermo Ochoa (1), Denis Onyango (1) y Yann Sommer (1).