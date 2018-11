Solari deja fuera a Isco de la convocatoria del Roma-Real Madrid

Roma, Italia.

Santiago Solari ha dejado a Isco Alarcón fuera de la convocatoria para el partido de este martes del Real Madrid contra la Roma en la UEFA Champions League. El malagueño no estará ni en el banquillo en el estadio Olímpico romano en el que el equipo merengue se juegan gran parte de sus opciones para ser primero de grupo.

No está lesionado, se encuentra bien físicamente y no tiene, que se sepa, ningún problema con Solari. Sin embargo, Isco no cuenta para el técnico argentino. El descarte del malagueño para el partido de vuelta contra la Roma ha dejado patente que hay 'caso Isco' en el conjunto blanco.

Isco ha pasado de ser un fijo en el once blanco, a ser suplente en los últimos cinco encuentros y, al final, a ni siquiera formar en el banquillo. Ni siquiera en los mejores partidos del Real Madrid de Solari ha tenido hueco, lo que contrasta notablemente con su protagonismo tanto con Julen Lopetegui como en la selección española.

El dato es sorprendente: ha jugado con Solari 82 minutos en seis partidos, mientras que con Luis Enrique disputó los dos encuentros completos de la última concentración, que ya suman más de 180 minutos. Queda por ver cómo se resuelve este nuevo frente que tiene un Real Madrid que, tras caer con el Eibar, se ha sumido de nuevo en un mar de dudas.

Santiago Solari no ha sustituido a Isco Alarcón por nadie en concreto, y en función del partido ha ido jugando en su posición Marco Asensio, Gareth Bale o incluso Lucas Vázquez. Los dos últimos, de hecho, forman de inicio en Roma.

Isco se queda fuera ante la Roma, después de que en la ida fuera protagonista absoluto. En el considerado mejor partido de la corta etapa de Julen Lopetegui en el conjunto blanco, el malagueño marcó un gol y lideró al equipo blanco para ganar 3-0 en el Bernabéu.