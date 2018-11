Fuad Abufele: "¿Vargas para DT del Real España? No es el momento oportuno"

San Pedro Sula, Honduras.

Se aproximan los duelos de ida de las semifinales entre Real España y Olimpia. En esta ocasión, Fuad Abufele, uno de los presidentes de la Máquina, se refirió al respeto, dejando claro que el sueño de la directiva aurinegra es que los clásicos de semifinales sea de paz y que no hayan inconvenientes.

Luego de agradecer por la entrevista a Diario LA PRENSA, Fuad, también se refirió sobre la renuncia que anunció el técnico de los catedráticos, Martín “Tato” García y la espera que él mismo cambie de opinión y finalmente se quede en la institución.

En el torneo anterior, Marathón los eliminó del repechaje, ¿cómo se sienten haber hecho lo mismo ustedes esta vez?

La etapa más difícil la pasamos ya, yo creo que con adversidad, este es un equipo que con los baches que da el fútbol logra salir adelante de todos los problemas, que van sobre la marcha en el campeonato y muy contento. Así es el fútbol, es lo que quiero que entienda la aficion que asi es el futbol y contento de estar jugando ya esta semifinal.

¿Se vieron en semifinal, desde los partidos de repechaje con Marathón?

Marathón es dificil sobre todo en su cancha, yo creo que es un equipo que ha dado un buen fortín en el estadio de ellos y eso es admirable, ya que llevan bastantes partidos sin perder allí y fue muy difícil. Teníamos mucho en contra, la inesperada renuncia de “Tato” García, que tratamos de converserlo pero no se pudo, luego de la perdida del campeonato de la Copa Presidente ante Platense y luego los jugadores que van a la selección nacional. Jugamos contra Marathón con el 50% del equipo, luego un ataque de gripe que pasó en la sede, entonces yo digo que ya lo peor ya lo pasamos y ahorita solo tenemos cosas positivas y buenas vibras en la institución aurinegra.

¿Cómo analiza el partido contra el Olimpia?

Será un partido muy dificil, nosotros consideramos que Olimpia es el equipo que mejor se ha armado en este campeonato, tiene un gran técnico, va a ser muy difícil este partido pero yo personalmente siempre he querido jugar en el estadio Olímpico un partido de este tipo y en Real España vemos esto como una gran oportunidad para tener un lleno espectacular. Hemos trabajado ambas instituciones por dar un ambiente espectacular, de transmisión de buenas vibras y esperamos que la gente llegue al estadio.

¿Les afectará a los jugadores no jugar en el Morazán?

No, yo creo que no, allí logramos la primera etapa de lograr el campeonato ganándole a Motagua, el duelo 2-0. Hemos tenido resultados adversos y positivos, pero no, son 11 contra 11, y con un gran ambiente, tenemos todos, recuperamos los jugadores y estamos listos para poder enfrentar al Olimpia el sabado.

¿Cree que Real España llega como favorito?

El favoritismo está 50 y 50, yo no diría que somos favoritos, el que cometa menos errores es el equipo que va a lograr pasar esta etapa. Este partido del sábado es súper importante, porque se da el inicio, ya que Real España ha demostrado que cuando pega primero, lo logra, así que ha darle duro.

¿A quién escogerían como rival en la final, en caso de pasar?

Esperamos mejor pasar al rival mas difícil que tenemos enfrente, Olimpia ha hecho todo lo posible, tiene una presión tremenda de lograr pasar, creo personalmente que venia haciendo un buen trabajo Nahun, pero tienen a Manolo Keosseían, un gran técnico enfrente con un sistema diferente, con la banca del Olimpia que no se quiebra la cabeza, y lo más importante ante todo es que haya tranquilidad, serenidad, la institución aurinegra va hacer lo mejor posible.

¿Qué sienten enfrentar a un ex-técnico de Marathón?

*RISAS*, yo creo que nada, lo mismo. Yo los partidos que mas disfruto son Real España-Olimpia, toda la vida. Con el rival que nunca quiero perder es con Olimpia, disfruto más cuando le gano los partidos, a medida personal. Ambas instituciones estamos compenetrados que tenemos que transmitir un ambiente de paz. este partido tiene que ser un modelo de Fairplay, de lo que se tienen que instituir ,se desarollen congresillos antes de los partidos, estamos los dos equipos juntos. Solo ambiente de camaraderia se maneja, eso no quiere decir que el Olimpia es el rival antagonico de Real España.

¿Qué esperan del arbitraje?

Yo siempre he dicho, el arbitaje el Honduras es honesto, en mis 28 años de ser directivo no he visto un acto deshonesto de los árbitros en Honduras, se equivocan, pero directamente es un argumento periodístico publicitario que tienen los directivos, quejarse del arbitraje, porque es un manera de presionarlos para el siguiente partido y yo creo que el árbitro que este, el profesor Rebollar va a nombrar a la persona idónea.

¿Han considerado al sustituto de Martín García?

En el Real España seguimos esperando que le profesor “Tato” pueda reaccionar al final, lo que pasa es que Martín es de mano dura, de una personalidad tremenda, una persona correcta y honesta, y va ser difícil que el ceda, pero siempre nosotros a pesar de que ya estamos analizando perfiles de tecnicos, siempre lo tenemo como en espera, esperando que Martín pueda reaccionar.

Dentro de los perfiles, ¿han tomado en cuenta a Héctor Vargas?

El profesor Vargas ha demostrado en Marathón, que para mí es un gran estratega, pero creo que no es el momento oportuno para que el este en la institución, va a ser muy difícil por todas las rencillas, por la manera que el nos ha tratado, la afición de Real España está resentida con él. Nosotros entendemos eso, sabemos que es estrategia de él, ha manejado muchas situaciones muy bien, a Marathón nadie le regaló nada, hizo las cosas muy bien, pero ya estamos haciendo las evaluaciones, y trataremos de traer un técnico que siga la misma línea del profesor “Tato”, para poder enfrentar el próximo campeonato.

¿Qué perfil buscan en el nuevo técnico del Real España?

Queremos volver a la ventaja competitiva de Real España , que es la formación de jugadores jovenes, jugadores que crezcan en la institucion, y el perfil tiene que ser ese, alguie que ya tenga experiencia en el manejo de jugadores jóvenes, y que los vaya a desarrollar. Martín lo ha logrado con nosotros, son cinco jugadores en la seleccion Sub-20, que el les puso el ojo para tratar de fortalecerlos y los jugadores que ha hecho debutar en el equipo.

¿Cómo ve la contratacion del nuevo DT de la Selección de Honduras?

Yo sigo considerando a Alexis Mendoza para la Selección Nacional de Honduras, es el técnico idóneo para dirigirla, yo le he seguido la pista, en algun momento lo hemos querido traer al Real España , pero no se ha podido. Es el hombre indicado para dirigir a la selección, hizo un gran papel en la selección olímpica, y la escuela colombiana y uruguaya son las que tienen la mejor formación táctica técnica, así que esperemos que va a pasar.

¿Cómo ve el rendimiento de los seleccionados actuales?

Me empalagué y disfruté viendo la cantidad de jugadores que tenemos ahora. Yo creo que Deiby Flores va a sobresalir, a mi gusto. Donde me preocupa es en lateral izquierdo, hace falta en el futbol de Honduras, y los centrales. Yo creo que la portería con Luis Lopez y Menjivar está bien cubierta, estoy encantado con esa Selección, yo creo que vamos a tener un buen próximo Mundial.

¿Que le pide a a afición aurinegra en estos partidos?

Lo peor ya lo pasamos, este es un equipo que esta preparado para la adversidad, estamos listos para enfrentar al Olimpia, tenemos un estadio con espacio para todos, hay boletería a montón y que vayan temprano al estadio , desde las cinco de la tarde, y que sean los jugadores dentro de la cancha que definan los partidos y no en las gradas la afición.