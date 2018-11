'Pipo' López, el portero de la semifinal del Real España ante Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Roberto 'Pipo' López llegó hace más de una década al Real España con la ilusión de convertirse en el arquero titular. Hoy está consolidándose y busca la graduación en la semifinal contra Olimpia.

Formado en las calles de la colonia Juan Ramón Molina de San Pedro Sula el joven futbolista no se agranda y tampoco se achica bajo los tres postes. Debutó profesionalmente hace dos años con La Máquina, luego tuvo un paso fugaz con Platense, pero en este Torneo Apertura 2018 bajo la dirección técnica de Martín 'Tato' García se convirtió en titular indiscutible.

La espera ha sido largo para el meta de 23 años, vio pasar a porteros como Marcelo Macías, Orlin Vallecillo, Luis 'Buba' López, Rafael Zúniga, actualmente compite con Kevin Hernández y ahora no piensa en soltar el puesto de estelar en el club catedrático.

"Siempre quiero ser protagonista y ser campeón. El profe me dio la oportunidad en este torneo de jugar de forma constante como nunca lo había hecho y debemos sacar el máximo provecho a eso y disfrutar", mencionó el joven sampedrano.

Y agregó: "Estoy agradecido con el profesor y con los compañeros que me han respaldado, eso me da tranquilidad y forma parte del éxito que hemos tenido. Kevin Hernández y el profesor Josué Reyes me aconsejan mucho para rendirle al equipo".

'Pipo' López en el entrenamiento del Real España. Foto Neptalí Romero

Es un novato sin embargo tiene enormes aspiraciones. "Todos pasan por esto, los experimentados también tuvieron esa oportunidad de jugar una semifinal por primera vez, creo que pueda tener peso y un poquito de nervios, pero es normal a esta edad para cualquier jugador. Ojalá que no vaya a pasar factura. Me voy a encomendar a Dios y aprovecharé la oportunidad", apuntó.

"En este torneo he aprendido, la experiencia es buena, siempre hay aprendizaje", mencionó el meta que tiene procesos con las Selecciones Sub-17 y Sub-20, en esta última categoría jugó en el Mundial de Nueva Zelanda 2015 y en Sub-23.

Precisamente las miradas caen para el nuevo proceso en la Selección Mayor y el próximo año espera la convocatoria oficial. "Aspiro a eso, tengo todos los procesos de Selecciones y hay que respetar que los que están tienen poco más de bagaje como Luis (Buba) y Edrick Menjívar, hay que estar preparados y estar listos cuando lo requiera el país".

LA SEMIFINAL CONTRA OLIMPIA

Este sábado defenderá el arco en el estadio Olímpico frente al Olimpia y "Pipo" López espera que Real España logre dar el primer golpe. "Ganar es la idea, tener que sacar esa ventaja como lo fue en el primer encuentro del repechaje frente al Marathón donde en el primer juego ganamos por 2-0 que nos sirvió para llegar con mayor tranquilidad al Yankel", sostuvo.

El León merece todo su respeto. "Viene de quedar en segundo, perdió dos juegos, los respetamos, pero no nos sentimos de menos y tampoco de respetarlos tanto porque nos puede pasar factura".

Roberto 'Pipo' López y Kevin Hernández, porteros del Real España. Foto Neptalí Romero

Luchará por mantener el marcador en cero antes delanteros llenos de experiencia como Jerry Bengtson, Diego Reyes, Rony Martínez y Carlo Costly: "Olimpia tiene esa ventaja que cuenta con seis o siete jugadores que cualquier equipo los quisiera tener, es una ofensiva importante".

Además apuntó: "En el anterior juego en el Morazán tuvieron cuatro ocasiones y clavaron tres, además tuvimos errores que nos pasaron factura. Ahora vamos a tratar de reivindicarnos y de no equivocarnos mucho y sacar provecho de estar en San Pedro y de ganar".

No jugar en el estadio Morazán ya quedó en el pasado. "Teníamos pensado jugar en el Morazán, en nuestra cancha, sentir el ambiente de la gente que está muy cerca, queríamos jugar allí, pero son situaciones que no estuvieron en nuestro alcance. Solo debemos de aprovechar que jugamos en San Pedro Sula".

El 'Tato' García, el entrenador que le dio la oportunidad de consolidarse, se marcha al final del torneo Apertura 2018 y desea entregarle el título. "Es la idea, ya tomó su decisión, le tengo mucho agradecimiento y si salimos campeones tocará celebrar. Tato ha dado buena cara al equipo, ojalá que podamos ser campeones y celebrar con él".