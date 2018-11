Benzema: “Ahora que no está Cristiano Ronaldo me toca a mí meter los goles”

Madrid, España.

Karim Benzema concedió una entrevista al canal de televisión del Real Madrid, en la que el delantero francés repasó el pasado, presente y futuro. Estuvo junto a Xabi Alonso, entrenador del Infantil A, y Álvaro Arbeloa, embajador del conjunto blanco.

El atacante galo no dudó en echarse el peso goleador a su espalda: “Siempre tengo un poco más de responsabilidad porque antes teníamos a Cristiano, ahora no está para meter los goles. Entonces me toca a mí. Estoy muy motivado y preparado para eso”.

SU PASO AL FRENTE DEL EQUIPO

“El Madrid es el mejor club del mundo y siempre me piden más. Todo el mundo pide siempre más al delantero, más goles, más acciones, más asistencias, pero es normal. Eso me motiva a hacer un gran año, más este año”.

SU RESPONSABILIDAD EN EL CLUB

202 GOLES

“Me siento orgulloso, muy feliz. Cuando miro atrás veo lo que he hecho en el Madrid, mucho sacrificio, muchas cosas. A veces, tristes; a veces felices. Pero motivado, no bajar los brazos y estar pendiente en el campo”.

SU ROL EN EL REAL MADRID

“Quiero asociarme con mis compañeros, dar balones. Ahora estoy un poco solo delante y cuando me ponen centros tengo que llegar el primero o segundo. Eso es lo único que ha cambiado”.

CAPITÁN EN EL REAL MADRID

“Significa muchas cosas. Tenemos el primero que es Sergio, que es muy bueno. Me da mucha confianza. Dentro del campo voy a hablar con todos, a mí me encanta el fútbol. Si puedo ayudar lo hago”.

SERGIO RAMOS

“Ramos es un líder desde hace mucho tiempo. Que viniese al club ha sido muy bueno para nosotros”.

SU ESTILO FAVORITO DE JUEGO

“Me gusta el fútbol de uno o dos toques, con movimiento, rápido o tranquilo, depende de la situación, del adversario, de muchas cosas, de ver antes de que te llegue el balón”.

EL HISTÓRICO TACONAZO DE GUTI

“Ese es el fútbol que todos quieren hacer, pero no todos pueden. Guti es un fenómeno. En esta acción sabe sin mirar que me va a dar el balón. Si le pones a un chico al que no le gusta el fútbol ese gol, seguro que le gusta”.

FUTURO COMO ENTRENADOR

“¿Por qué no? Me gusta el fútbol, pero creo que es otro trabajo. De momento no sé, pero lo tengo aquí”.

LOS TÍTULO

“Jugamos para ganar títulos, para tener eso con nosotros siempre. Es el nivel máximo, los partidos son muy difíciles. Estamos aquí todos los días trabajando duro para tener esta oportunidad de ganar las Champions y también otras cosas. Las Champions son muy difíciles”.