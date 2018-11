Mario Martínez: "Al Olimpia hay que liquidarlo, no tenés que perdonar"

San Pedro Sula, Honduras.

Mario Martínez está compenetrado de lleno en la semifinal, donde el Real España enfrentará al Olimpia por el boleto a la final del Torneo Apertura 2018 de la Liga Nacional del fútbol hondureño.

El zurdo reconoce que es fundamental pegar primero este sábado en el estadio Olímpico, extrañará jugar en el Morazán. Además, valoró que desean que Martín "Tato" García se vaya con el título en las manos.

La posibilidad de una apuesta con Carlo Costly se la deja al "Cocherito".

Ahora se viene Olimpia, ¿qué significa enfrentarlos en esta etapa?

Bonito. Obviamente debemos aprovechar nuestra localía, tenemos un gran equipo para mostrarlo. Hay que darnos cuenta de la clase de plantel que tenemos. Real España en estas fases se hace fuerte.

Deben aprovechar la localía, ¿aquí pasa la clasificación?

Claro, siempre jugar de local te da ese plus, estás con tu gente. Sea como sea tener a la afición al lado te motiva. El sábado debemos salir a ganar, sabemos que con dos empates pasa Olimpia y nosotros no debemos desesperarnos.

Salen del Morazán y van a jugar en el Olímpico. ¿Trastocó los planes este cambio de estadio?

Sí, obviamente para uno de futbolista se siente más cómodo en tu estadio, que para nosotros es el Morazán, pero al final esto no será excusa. Hemos jugado en el Olímpico, nos ha ido bien y mal. Es una linda revancha porque en la segunda vuelta el Olimpia nos ganó bien.

Mario Martínez afirma que deben ganar sí o sí este sábado en el primer duelo de la semifinal en el estadio Olímpico. Foto Gilberto Sierra

¿Aún está esa espinita del triunfo 3-1 que les propinó Olimpia?

Sí, porque fue un partido donde el Olimpia hizo tres o cuatro llegadas y anotó tres goles, y con 10 jugadores. Nosotros no hicimos el juego que esperábamos y más en estos clásicos, donde no te pueden ganar fácilmente porque te juegas prestigio, honor y orgullo sanamente.

¿Es más peligroso este Olimpia con Keosseián?

Es que cada técnico tiene su forma de jugar, esa estrategia. A Keosseián lo conocemos por lo de Marathón y con Olimpia lleva pocos partidos. Pero me importa más el juego que realicemos nosotros.

Ven el primer partido, pero también es importante el juego de visita...

Hay que saber manejar estos dos partidos. Ganar el primer partido es lo que queremos y en Tegucigalpa también. Real España es el equipo que más goles tiene, aunque la gente dice que falta un 9, un delantero, y es irónico porque tenemos más goles. Nos anotan mucho porque somos el equipo que más propone y tal vez en la zona baja se deja mucho espacio.

Eliminados de Concacaf, quedaron muy cerca de ganar la Copa Presidente y ahora solo queda el torneo Apertura, ¿la presión ha venido en aumento?

La verdad que sí. La directiva hizo un gran esfuerzo para los tres torneos. No hay que bajar la cabeza solo porque las cosas no salieron. En Concacaf no teníamos el ritmo que tenemos ahorita. Por la Copa el Platense nos ganó bien. Nos queda este torneo, donde pelearemos el título y nos salvaría todo este año.

¿La autoevaluación propia cuál sería?

En lo personal no ha sido el torneo que he esperado y tampoco ha sido malo. Hemos andado ahí en un 50% y 60%, uno trabaja para andar siempre bien, pero las cosas no siempre salen. No agacho la cabeza, el fútbol es perseverancia. El nivel alto volverá, sé de mi capacidad. En el equipo no solo es Mario, está Jhow, un clase de jugador, el Chino, Tejeda, que es un gran delantero y no sé por qué tanto lo critica la afición y me duele eso. Si Tejeda se diera cuenta de la clase de delantero que es estaría en la Selección, pero ha veces los futbolistas no nos damos cuenta.

¿Cómo tomó el grupo la renuncia del Tato García?

Inesperado porque ya tenemos casi un año con el profe, nos acomodamos al estilo de él. Son decisiones que uno debe respetar y el plantel obviamente apesarado. Ojalá que llegando al título él lo llegue a pensar. En la cancha lo respaldamos.

Los pequeños jugadores le pidieron consejos al talentoso mediocampista de la Máquina. Foto Gilberto Sierra

¿El plantel se ha sentado con el Tato a decirle que se quede?

Para ser sincero hay algunos que están apesarados, hablamos con él y nos dijo del desgaste que tiene. Si no te sientes cómodo, no por los jugadores, al final él lo decidió.

En Twitter se ve la interacción con Costly.

Sí, con Costly tenemos una bonita amistad. Pasamos siempre en las redes sociales interactuando, no para calentar el partido. Tal vez los aficionados lo ven de otra forma. Nadie quiere perder, al final que pase el mejor.

En lo interno, ¿hubo alguna apuesta?

No. Vamos a ver (risas) si se anima el Cocherito.

Tienes buenos recuerdos frente al Olimpia.

Es el equipo al que más goles le he anotado, como ocho o nueve. Me ha ido bien y esperamos que en esta instancia se me dé.

¿Cómo eliminar al Olimpia?

Jugar concentrados, si tenés la oportunidad de gol es de liquidarlos, no tenés que perdonar. El Olimpia te llega y no te perdona, nos pasó a nosotros.

¿Te sorprendió no estar en la Selección?

Uno quiere estar en la Selección; soy consciente que no estoy al nivel para jugar en estos momentos. Vamos a trabajar para llegar al nivel que uno quiere y luego pujar para estar en el listado, no me echaré a morir o bajar la cabeza por no estar en el listado. El profe llamó a los indicados e hicieron dos grandes partidos y pinta muy interesante este grupo. Hay que pelear para estar el próximo año con el seleccionador que esté.