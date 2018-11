Boxeador hondureño "Muñeco" González clama por ayuda

Tegucigalpa, Honduras.

Postrado en una cama del hospital San Felipe, de Tegucigapa, y recuperándose de una operación en el ojo izquierdo, el boxeador hondureño Miguel "Muñeco" González clama por ayuda luego de que se le detectó un desprendimiento de retina lo que lo tiene al borde de la ceguera.

El pugilista catracho no cuenta con el dinero suficiente para realizarse una segunda operación y por ello ha solicitado a las autoridaddes de boxeo de Honduras que le puedan brindar una mano en estos duros momentos que atraviesa.

"Confiamos en que todo saldrá bien. Ya tengo 22 días de estar interno y le agradezco a los amigos que se han hecho presente. En la Federación de Boxeo nadie se me acercó, solamente vino el profesor Hernández y Geovany Baca, se han acercado a dejarme un dinero", contó el deportista.

El orgullo de Nueva Armenia, Atlántida, indicó que ha tenido que ser paciente y espera que los hondureños le puedan ayudar.

"No tengo esperanza en la federación que me ayudarán y muchos menos que me vendrán a ver. Aquí estamos esperando con paciencia", dijo.

Y añadió: "Necesito que me tomen en cuenta y me apoyen, tenemos que comprar los medicamentos y uno sin dinero es un poco complicado".