"Tato" García sobre la pérdida de tiempo: "Fue mandado por mí"

San Pedro Sula, Honduras

El técnico de Real España, Martín García, habló de las sensaciones que ha dejado la clasificación ante Marathón y de las expectativas que tiene por la semifinal donde enfrentarán a Olimpia.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando "Tato" se refirió a la forma en cómo la Máquina perdió tiempo en el Yankel Rosenthal. "Fue mandado por mí", reconoció sin problemas.

No perdió la ocasión para el hablar del trabajo arbitral y aunque no mencionó nombres considera que hay una persecución en contra de él y su cuerpo técnico.

¿Qué lecciones dejó la clasificación ante Marathón?

Intensos como son los clásicos sampedranos, abiertos, de bastantes goles...creo que los de aquí son diferentes a los de Tegucigalpa, este es un partido más abierto, se juegan con intensidad. Creo que somos justos vencedores de la serie. Hicimos los nuestro en el Morazán y luego hicimos un partido inteligente en el Yankel, que es un estadio complicado.

¿Qué sabor dejó para usted esta clasificación sabiendo que es un paso más a su despedida?

De cuatro instancias decisivas que nos cruzamos con Marathón, en tres pasamos nosotros. Estoy conforme, para la gente es muy importante. En mi cabeza, después era esperar el rival, cuando se conoció de inmediato a pensar en lo que es Olimpia.

Real España perdió tiempo y jugó a pelotazos en el Yankel, cosa que no nos tenía acostumbrados.

Fue mandado por mí. Fue la estrategia. En muchos pasajes del campeonato, teníamos la pelota, jugábamos bonito, como a le gusta a la gente, pero nos quedábamos sin nada. Entonces la planificación para este revancha era otra.

Incluso yo dije, quiero ver un Real España feo, de piernas fuertes y de dientes apretados. Uno inteligente, que manejará los tiempos del partidos, como en largos pasajes del campeonato nos lo hicieron a nosotros y me molestó mucho. Hoy nosotros estamos adentro y ellos afuera.

Usted se impuso en el juego de las estrategias.

Era una serie de 180 minutos, nosotros perdimos el partido, pero habíamos logrado un triunfo 2-0. Quiero destacar el trabajo del Real España. Prácticamente hemos definido gran parte del torneo con la larga suspensión de Tejeda, jugadores lesionados, convocados en la Selección, varios tenían fiebre el día del juego, por eso estoy orgulloso de mis jugadores y los banco a muerte, con virtudes y errores, siempre tienen nuestro respaldo. Hicimos un partido inteligente, a veces jugás lindo y te quedas con las manos vacías.

¿Qué tanto puede perjudicar que lo saquen del Morazán?

Es el lugar que nos sentimos cómodos, Marathón se siente cómodo en el Yankel y es difícil ahí. Nosotros nos sentimos bien en el Morazán, es el lugar que el hincha quiere ir, pero después que pito el juez es un partido de fútbol. Yo quería jugar en el Morazán, pero hay cosas que escapan de nosotros. Ojalá la gente nos acompañe.

¿Será una revancha el sábado? Manolo le ganó 3-1 en su debut.

Si analizo el partido del Morazán, creo que hay una jugada puntual, cuando el pibe Jorge falla debajo del marco. Si hay gol el partido hubiese tenido otro rumbo. Olimpia se defendió bien y contragolpeó muy bien, con jugadores que son de jerarquía y a uno de ellos le dan un cachón, como decimos nosotros, porque te clava. Es la realidad y fue lo que pasó.

¿Por qué es temible Real España en esta instancia?

Tenemos nuestras armas y vamos a tratar que sea diferente a lo que hicimos en el Yankel, es otra instancia, trataremos de tener la posesión de la pelota, sabemos el potencia que tenemos de mitad de cancha para arriba, que le podemos hacer daño a Olimpia. Debemos estar muy concentrados en el fondo.

Creo que los dos tenemos cosa buenas. No hay mucho misterio, es el día ese como te levantes, las ganas que tengas de superarte. Ese día hay que jugarlo a muerte y es lo que intentaremos.

¿Y en el fútbol hondureño si hay que y temer al trabajo arbitral?

Te voy a hablar de las expulsiones nuestras que han sido reiterativas, creo que nosotros jamás le faltamos el respeto a nadie, hemos protestado alguna cosa, quizás con un poco demencia, pero sin faltar el respeto.

Creo que algunos árbitros tienen una persecución con nosotros, estoy convencido de eso. Lo he vivido y lo ha vivido Rafa, que lo han amenazado en la banca, lo quiero decir públicamente, es verdad. Cuando un árbitro pasa desapercibido es porque hizo un gran trabajo, en cambio cuando quiere ser la estrellita del espectáculo, ahí estamos en problema.

Tendremos que mejorar algunas cosas, pero a mí en el Yankel me pegaron una pedrada que salió público el hematoma que tuve por eso en este partido habíamos hablado que a la primera cosa que cayera lo íbamos a mostrar, porque esa día de la pedrada, las dos piedras que cayeron desaparecieron enseguida. No quedó la evidencia.

A Jhow Benavídez le cayó una botella en la espalda. Ese es un tema de puntería, me pegó en la espalda, pero si me pega en la vista.

Y el otro día lo que hace mi compañero es enseñarle una lata con cerveza al árbitro. Más claro echenlo en agua. Que tenemos que mejorar y no me siento orgulloso de las veces que nos han expulsado, es cierto, pero me molesta porque en ninguna parte donde dirigí antes tuve tantas expulsiones. Algunas estuvieron bien, otras no.