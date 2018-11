San Pedro Sula, Honduras.

Yustin Arboleda, delantero de Marathón, agradeció a la afición verde el respaldo que les ofreció durante todo el torneo Apertura de la Liga Nacional, tras la conclusión la eliminación de los esmeraldas a manos de Real España este sábado en el Yankel Rosenthal.

"Quiero agradecer a la gente que vino, esos son los verdaderos hinchas que ante las adversidades nos acompañan. No era fácil teníamos una desventaja de dos goles, pero ellos vinieron y nos apoyaron hasta lo último", dijo.

Arboleda descartó sentirse culpable ya que en el juego de ida en el estadio Morazán falló un tiro penal que puso sumar en la serie.

"Para nada que me siento responsable. Yo siempre trato de dar lo máximo en cada partido, así es el fútbol. Otras veces lo he metido. Creo que hoy por ejemplo hicimos tres goles, tendríamos que estarnos preparando para las semifinales", valoró.

SU FUTURO

Arboleda suspiró al ser consultado sobre su relación contractual con los verdes y reafirmó que aún hay contrato vigente.

"Yo tengo contrato aún con el equipo. Hay situaciones en las que vamos a esperar que va a pasar, me queda contrato hasta diciembre del próximo año. Seguramente me voy a reunir con la directiva y voy a tomar una decisión. La gente y la directiva me han tratado bien", manifestó.

Al ser consultado si tenía ofertas de otros clubes, Arboleda no se quemó, pero reafirmó que está bien en el Monstruo.

"Puede ser, pero esto todos sabemos que esto es fútbol, lo hacemos por nosotros mismos, entonces esperemos que va a pasar", concluyó el atacante colombiano.