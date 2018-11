Héctor Vargas habló de su futuro y arremetió contra Roy Smith

San Pedro Sula, Honduras.

Héctor Vargas, técnico de Marathón, habló tras la eliminación de su equipo en el Yankel Rosenthal a manos de Real España, en los repechajes a las semifinales del torneo Apertura de la Liga Nacional.

"Nos desconcentramos en un par de pelotas y eso nos costó. Los fuimos a buscar, armamos un sistema diferente, el equipo entendió, pero no nos ajustó y faltó un poquito para llegar a lo que buscábamos", comenzó diciendo el timonel verde con evidente tristeza.

Vargas lamentó que sus dirigidos generaran varias oportunidades de gol, pero que no todas ellas se concretaron en el marco aurinegro.

"Fue parte del nerviosismo. Sabíamos que podía pasar, después me llamó la atención la permisividad con el ayudante y el otro muchacho que les expulsaron a ellos. Ahora hay que pensar ya en lo que viene y seguir pensando que Marathón sea un equipo que pueda volver a competir en los primeros lugares como lo estamos haciendo ahora", valoró.

"Vamos a ver, vamos a descansar un poquito. Vamos a analizarlo, el problema no es Marathón digo el problema soy yo. Estoy un poco cansado y tengo un problema familiar bastante grave", aseguró.

"Si estamos acá de vuelta le vamos a poner de vuelta toda la energía como lo hemos hecho hasta ahora. Yo estoy agradecido con toda esa gente (afición), sinceramente ni en mi casa me han tratado con tanto afecto", añadió.

Críticas a Roy Smith

Vargas dijo que su equipo sufrió problemas defensivos e incluso señaló a hombres por sus errores puntuales.

"Creo que el equipo estuvo bien a excepción de algunos errores que sufrimos durante todo el campeonato. Por ejemplo (Bryan) Johnson no fue el mismo del campeonato anterior; el caso de Smith que no llenó la expectativa que queríamos, vamos a seguir buscando a ver si el próximo torneo consolidamos mejor la defensa", expresó.

"Smith no me llenó la expectativa, no es un jugador ganador como el que pretendo. Quizás fue Caue en su momento, como lo fue Leverón. Bueno habrá que ver si el próximo torneo, si estoy yo aquí buscar otra opción. Lo de este muchacho no es de ahora, es de todo el campeonato, cometió muchos errores que nos costaron puntos", concluyó.