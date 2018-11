Keosseián: "No me puedo estar preocupando por lo que le pase al Marathón"

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia se sigue poniendo a todo para esperar su rival en las semifinales. El técnico de los albos, Manuel Keosseián, se muestra muy contento con las mejoras que ha visto en su equipo y deja claro otros aspectos de cara al cierre del repechaje.

¿Entrenar a doble horario es para poner al equipo mejor físicamente?

Es una combinación, no solo se puede trabajar en la físico o lo táctico, hemos hecho una mezcla para conocernos mejor. Lo más importante ha sido la respuesta que hemos tenido del equipo. Hemos adelantado para lo que todos queremos para el partido de semifinales.

¿Cómo se trabaja sin tener claro el rival a enfrentar?

Nosotros el mayor porcentaje nos fijamos en los nuestro, por supuesto que hemos visto a los rivales y recién mañana se va definir, pero podemos hacer algo especial según el rival que enfrentemos. La esencia va ser el funcionamiento del equipo.

¿Cómo mira el panorama del repechaje?

Está muy parejo.

¿Cree que pase el Real España?

Lleva una ventaja de un gol, pero si hace dos pasa Marathón, por eso digo. Lo de Platense y UPNFM con el empate tiene sus posibilidades, está muy parejo.

¿No mira a la UPNFM clasificado?

Los partidos hay que jugarlos, Platense es un equipo de tradición también. Lógicamente tiene la ventaja deportiva la UPNFM. Así que si es ese equipo lo enfrentaremos.

¿Si es UPNFM recientemente lo enfrentó y lo conoce?

Si, y ha sido el equipo que ha cerrado mejor de los que está jugando. Lleva cuantos partidos sin perder y es un club parejo, compacto. Esperemos después de mañana quien nos toque.

Ayer se vieron imágenes de aficionados presionado a los jugadores, ¿Qué le dice eso?

No hubo presión, vinieron como lo hacen todos los simpatizantes. Yo hablé con ellos primeros y como toda la hinchada del Olimpia quiere el campeonato y nosotros también. Es ahí donde tenemos que juntarnos todos y apoyarnos.

¿Está listo este Olimpia que usted quiere para las semifinales?

Yo creo que si. Vamos a llegar mucho mejor de lo que estábamos.

¿Qué cosas ha visto que no había notado antes?

Ahora ya tengo el panorama claro y vamos a poner un equipo en la cancha con 20 o 25 de trabajo nuestro y de verlo. Creo que ha sido muy importantes estos días.

¿No hay excusa y la responsabilidad cae sobre usted de lo que pase?

El éxito cae sobre los jugadores siempre y el fracaso sobre los técnicos, esto es así, son las reglas de juego y yo ya las conozco. Cuando vine ya sabía a lo que me iba enfrentar, la responsabilidad siempre es mía.

¿Pero nunca le ha huido a estos retos?

Llevo 33 años en esta historia, no es fácil, pero es lo que a mi me gusta y le tengo pasión.

¿Qué le desea al Marathón?

¿Qué le deseo?, que gane y al Real España también. Ya es otra cosa. Yo he dicho que el sentimiento está ahí, está guardado, no en el baúl, pero yo no me puedo estar preocupando por lo que le pase al Marathón, tengo que preocuparme por el Olimpia. Ojalá que e vaya bien porque el otro día hizo un gran partido y lo pudo haber empatado o ganado. Está muy bien el equipo.

¿Ya días que no canta la canción de Freddie Mercury?

¿Olimpia o yo?, yo la grité hace dos años aquí en una Copa Presidente.

¿Le han dicho que se parece a Freddie Mercury?

Eso si, pero cuando era joven tenía un parecido.

¿Todavía tiene un ramalazo?

Habría que verlo como estaría Freddie Mercury a la edad que tengo yo ahora.

¿Se la creía usted profe?

No, si sos parecido, sos parecido.

¿La pegaba?

Lo que pasa que que él cantaba un poco mejor que yo.

¿La canción (The Champions) la quiere escuchar dentro de un par de semanas?

Capaz que sí, sería lindo no.

¿Marathón sería su rival en semifinales?

Podría ser y hasta en una supuesta final también.

¿Sería más accesible la UPNFM en una semifinal en relación a un equipo de SPS?

Para mí me parece que es lo mismo. UPNFM es un equipo bien armado y los otros son equipos grandes y son clásicos son difíciles y para ellos también porque nosotros nos estamos preparando bien.

¿Ha visto los jugadores del Olimpia que tiene UPNFM y los podría traer?

He visto a todos, pero los que tengo que mirar son los nuestros este torneo. El mañana no existe, es el hoy.

¿Ya tiene definido el equipo que va utilizar?

Yo te diría que ya tengo 10 jugadores seguros para las semifinales, no te puedo decir quienes, pero todo queda dependiendo del rival, pero ya tengo definido quienes serán.

¿En este duelo de semis ganar en la ida marca la llave?

Son 190 minutos que se juegan ahora y no termina hasta que se llega al último minuto. Lógico que es importante el primer partido porque ahí después Olimpia cerrando en su casa esperamos que se haga duro.

¿La portería ya lo tiene definido o está en duda?

Ya lo tengo definido, no te diré el que va jugar. Aquí tengo diez y medio seguros, solo quiero ver el rival que nos va tocar.

¿Cómo ve este Olimpia en comparación al que enfrentó con el Marathón?

Se ha emparejado un poco más todo. Aquí hay un problema que lo está padeciendo Olimpia y algún otro equipo. Es que no ha podido tener la posibilidad de estabilizar un equipo durante tres o cuatro año como sucedía hace muchos años. Antes venía un año a dirigir aquí y volvía a los tres años y estaba el mismo equipo de Olimpia, hoy están un campeonato y se van, hay muchas ofertas del exterior, buscando a los jugadores y a veces se desenfoca al jugador.

¿Afecta traer muchos jugadores?

No, afectan la deserciones. Yo me acuerdo que se iba un jugador y siempre estaba los mismos, hoy se van.