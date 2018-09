¡Anuncian fuerte castigo para Nahún Espinoza!

San Pedro Sula, Honduras

La Comisión Regional de Disciplina del Norte anunció castigo de tres partidos de suspensión para el entrenador hondureño Nahún Espinoza del Olimpia tras su expulsión en el empate 0-0 frente al Platense del pasado domingo en duelo de la jornada 11.

El estratega del conjunto albo fue expulsado en Puerto Cortés por el árbitro central Jonfy Vallecillo, luego de que el director técnico ofendió con palabras vulgares al cuarto árbitro de ese encuentro, Erick Andino.

"Expulse a Nahún Espinoza por ofender a mi cuarto árbitro (andate a la verg… de aquí, no es con vos que estoy hablando, no me jo..., es al central que le estoy diciendo) aduciendo que no había un correcto alumbrado para que siguiera el juego", indicó en su acta arbitral Vallecillo.

Tras estas palabras, el timonel del Olimpia hoy fue castigado con 3 encuentros por lo que no estará en los partidos que sostendrán frente al Marathón, Lobos de la UPN y el Motagua.

"Fueron palabras soeces y atentan con la conducta correcta de un director técnico e irrespetan al árbitro", indicó Mario García, secretario de la Comisión Regional de Disciplina del Norte.

El Olimpia marcha como líder del Torneo Apertura 2018 de la Liga Nacional luego de que tras 10 encuentros cuenta con 20 puntos producto de cinco triunfos, cinco empates y todavía no conoce lo que es la derrota.