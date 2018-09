Real Madrid, ante un duro examen en el Pizjuán sin Isco

Madrid.



El Real Madrid, colíder con el Barcelona de LaLiga Santander, se presenta el miércoles en el Ramón Sánchez Pizjuán con el firme propósito de mantener ese pulso, para lo que deberá superar al Sevilla, sin Isco ni Dani Carvajal, en un estadio donde lo pasó mal en sus últimas comparecencias.



Los de Julen Lopetegui sufrieron el primer traspié del curso en su anterior salida, al estadio de San Mamés frente al Athletic Club (1-1), y ahora visitan otro de los escenarios que habitualmente son exigentes para los madridistas y en el que han caído en cinco de las últimas seis comparecencias ligueras.



Alertado por ello y viendo el calendario que enlaza en cuatro días dos partidos de altos vuelos, Sevilla y Atlético de Madrid, Lopetegui apostó por las rotaciones frente al Espanyol. El peligro de dar descanso a Marcelo, Kroos y Bale rebajó el nivel mostrado ante el Roma en 'Champions' pero no alejó del triunfo a un Real Madrid que jugará en Nervión sin Dani Carvajal ni la magia de Isco.



Una sobrecarga muscular de la que no mejora Carvajal, provocará que se pierda su segundo partido. Isco tuvo que pasar por quirófano por una repentina apendicitis que deja al Real Madrid sin uno de sus líderes en una semana que puede marcar el camino liguero. Álvaro Odriozola, quien debutó con descaro y buena nota ante el Espanyol, seguirá ocupando el lateral izquierdo y Marco Asensio completará el tridente ofensivo en el regreso de la BBA.



Tan importante como la inspiración en ataque de los jugadores ofensivos, será el repliegue defensivo que haga un Real Madrid. Lopetegui se prepara para ser atacado por bandas, en un examen a la seguridad de Odriozola en la derecha y los espacios a espaldas de Marcelo. Las ayudas de centrocampistas serán claves, con Casemiro al mando, Kroos de vuelta fresco y un Modric que va a más en su semana grande, reconocido por el mundo del fútbol como el mejor futbolista del planeta.



El Sevilla, revitalizado por sus dos últimas goleadas -Standard de Lieja belga (5-1) y Levante (2-6)-, en LaLiga aún no se ha estrenado en su campo tras el empate ante el Villarreal (0-0) y la derrota frente al Getafe (0-2). Ese partido hizo saltar las primeras dudas sobre el potencial del equipo, que en la jornada anterior había sufrido también la siempre dolorosa derrota en el derbi hispalense frente al Real Betis (1-0).



Las dos goleadas consecutivas han tranquilizado los ánimos y han dado algo de autoestima al equipo. No obstante, la destapada claridad goleadora no esconde las muchas carencias del equipo que entrena Pablo Machín en su sistema defensivo y también en el control del centro del campo, lo que volvió a quedar en evidencia en la primera parte ante el Levante.



Además, en esas zonas está inmerso en una plaga de lesiones de larga duración que se han sucedido en las últimas semanas, con el lateral izquierdo Sergio Escudero, el central argentino Gabriel Mercado, el medio francés Maxime Gonalons y el también centrocampista francocamerunés Ibrahim Amadou. Con estas ausencias, el técnico no tiene muchas alternativas. Algunas pasan por mantener a Aleix Vidal a pierna cambiada en el lateral izquierdo o contar con el joven brasileño Guilherme Arana.



Para el centro del campo, Machín podría meter junto al argentino Éver Benega a Roque Mesa, suplente ante el Levante, y ganar con ello en fortaleza, con lo que el argentino Franco 'Mudo' Vázquez adelantaría algo su posición. Si es así, el sacrificado sería el delantero portugués André Silva, ya que en punta parece fijo el francotunecino Wissam Ben Yedder después del triplete que logró en Valencia y que unió a los dos goles que tres días antes le había hecho al Standard en el Sánchez Pizjuán.



También cabe la opción de que Machín repita el mismo once, con Ben Yedder y André Silva otra vez juntos, y mantenga así al equipo inicial y la posibilidad de hacer los cambios en función del transcurso el partido.



- Alineaciones probables:



Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Aleix Vidal; Éver Banega, Franco Vázquez; Sarabia, Ben Yedder; y André Silva.



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Asensio y Benzema.



Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Las Palmas).



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.



Hora: 22.00 (20.00 GMT).

----------------------------------------------------------------

Puestos: Sevilla (7º. 7 puntos). Real Madrid (2º. 13 puntos).



La clave: Para el Sevilla, corregir los defectos que enseña habitualmente en su sistema de contención; y para el Real Madrid, mostrar los buenos recursos ofensivos que tiene en un equipo plagado de grandes futbolistas.



El dato: El Sevilla venció en cinco de las seis últimas visitas ligueras del Real Madrid al Ramón Sánchez Pizjuán, donde en el último lustro los madridistas sólo puntuaron en el curso 2014-15 (2-3).



La frase:

. Pablo Machín: "Atacar al Madrid es difícil porque antes hay que quitarle el balón".

. Lopetegui: "Nos motiva hacer un gran partido ante un rival que nos va a exigir".

El entorno: Pese a lo tardío del inicio del choque y a disputarse en día laborable, el Sánchez Pizjuán se llenará en unas gradas que en su noventa por ciento están ocupadas por abonados sevillistas.