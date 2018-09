Hendry Thomas sobre David Suazo: "Él en algún momento va aspirar a la Selección de Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.

Hendry Thomas volvió a sudar la camiseta del Olimpia en la gira por los Estados Unidos y sin duda alguna ahora su mente está puesta en poder lucha por un cupo para tener participación en la Liga Nacional.

"Sigo trabajando de la mejor manera y tratando de aportar y dar lo mejor. El profe ya había hablado conmigo y yo sabía que iba tener participación. Gracias a Dios me sentí bien, no hubo fatiga de nada, eso fue importante y ahora el profe tomará la decisión de cuándo puedo seguir sumando minutos, yo solo debo entrenar al máximo", indicó.

Y agrega: "Yo siempre he trabajado para eso, aún cuando no tenía contrato lo hacía y ahora que soy parte del equipo no será la excepción y voy a pelear para tomar un puesto en el equipo".

En cuanto a poder sumar minutos ante el Platense. "Esa es una decisión que el profesor va tomar, gracias a Dios pude tomar participación en ambas posiciones y me sentí bien, cómodo, eso me alegra mucho. Yo creo que es algo que me pone contento y son dos opciones que el profesor me puede necesitar".

"Este es un equipo que viene de menos a más, sabemos que la gente está acostumbrado a ver un Olimpia que entra y arrasa con los equipos, pero creo que no se puede ver de menos a los demás equipos, ellos se preparan para jugar con Olimpia y tienen una motivación extra y ellos no dan un balón por perdido"

ASPIRACIONES DEL CLUB

Thomas es claro en cuanto a las aspiraciones que tiene el equipo. "Olimpia es un equipo que de nada te sirve ser campeón de las vueltas, ya que si no ganás el campeonato, es como que no hiciste nada. Nosotros estamos claro de eso y hay que buscar el mejor nivel posible para sacar las cosas de la mejor manera".

El volante se siente listo. "Uno trabaja para estar listo siempre. Yo en lo personal lo hago siempre para cuando el profesor lo requiera y que no hayan sorpresas".

En cuanto a las exigencias que tiene la afición. "La gente está acostumbrada a verlo ganar, lo quiere ver haciendo un buen fútbol, lo estamos claro y vamos a seguir trabajando para lograrlo de la mejor manera".

Y sobre las posibilidades de ver un mejor fútbol. "Estamos cerca y lo mejor es que el jugador se de cuenta que es lo que debe hacer para encontrar ese nivel y tener el mejor ritmo".

HABLA SOBRE DESPIDO DE DAVID SUAZO

Hendry Thomas es uno de los jugadores que compartió camerino con David Suazo y es por eso que da su punto de visto sobre la destitución que ha tenido en el Brescia de Italia.

"Como hondureño me pone triste, pero a la vez hay que estar tranquilo, David viene empezando y si le van a seguir abriendo puertas. Esperamos que sea lo más pronto posible. Él es una persona que tiene mucho que enseñar y hay que tratar de sacarle el máximo provecho", dijo Thomas.

En cuanto a las posibilidades de que sea nombrado para técnico de la Selección de Honduras. "Yo creo que esa pregunta te la tiene que contestar él. Yo creo que él en algún momento va aspirar a la Selección, no sé si en este momento él está aspirando, lo que si te digo que cuando le toque va dar el máximo de sí".

"David es una persona capaz, cada día está aprendiendo más y creo que si se le da la oportunidad y no solo a él, al que se le de hay que apoyarlo de la mejor manera y tratar de jalar todos para el mismo lado y de esa manera clasificar a otro Mundial", finalizó.