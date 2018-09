Manolas fue ovacionado por el Real Madrid por su gol ante Barcelona

Madrid, España.

El defensor griego Konstantinos Manolas de la Roma fue ovacionado para sorpresas de todos por los aficionados del Real Madrid en el duelo correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Uefa Champions League.

El zaguero recibió aplausos por parte de los hinchas madridistas en el Santiago Bernabéu ya que en la temporada pasada fue el encargado de anotar el tanto definitivo con el que se eliminaba al FC Barcelona tras un 4-1 en el Camp Nou y un 3-0 en el Olímpico de Roma.

En el momento que Manolas ingresó al césped y la megafonía del estadio dio su nombre, los aficionados le aplaudieron ya que recuerdan ese gol que le anotó a los culés.

Kostas Manolas appears to be pretty popular with the Real Madrid fans ?#ASRoma #UCL pic.twitter.com/JzfCksKpaV