"Chino" López: "Seguiré demostrando que puedo estar en la Selección"

El delantero Iván el Chino López se encuentra de la mano con el gol en el torneo Apertura, pues de sus anteriores tres encuentros anotó cuatro goles. La dupla que forma con Ángel Tejeda, que ha anotado en tres ocasiones en los últimos tres duelos, tiene ilusionados a los aficionados aurinegros.

Al espigado delantero lo llena de elogios y destacó la buena conexión entre ambos para beneficio de la Máquina. El pequeño atacante de 27 años considera que aún puede dar más en el presente campeonato y toma las cosas buenas con calma.

El Chino López consideró que le encantaría obtener el título de goleo en la Liga Nacional, pero no es lo primordial a nivel personal ni grupal. Pone más objetivos encima.

Un detalle que el sampedrano no pierde de vista es integrar la Selección Nacional y espera que el profesor Carlos Tábora nuevamente lo convoque como sucedió a mitad de año frente a El Salvador y Corea del Sur.

¿A qué se debe tu mejor momento en el torneo Apertura?

Al trabajo, los profesores están haciendo también una buena labor con todos los compañeros. Por ahí pasa el buen momento del equipo.

Con Ángel Tejeda te estás entendiendo bien, existe buena sincronía entre ambos.

Nos hemos entendido muy bien, yo dije, cuando él estaba en Honduras Progreso y Parrillas One, que me gustaría jugar con él porque es un gran jugador y tiene buenas cosas, igual que yo. El profe nos está dando la confianza y hemos respondido.

¿Cuál es tu posición natural con la que te sientes cómodo en la cancha?

De media punta, atrás del 9. Con Ángel me he entendido muy bien así y se están dando los resultados.

Los centrocampistas igual te están dando buenos pases.

Sí, tengo unos compañeros que me apoyan y yo a ellos, estamos pasando un gran momento, no solo yo, sino que también todo el plantel.

Ves la tabla y aparecen en la segunda posición ¿qué piensas?

Estamos bien, pero falta camino por recorrer, vamos paso a paso. Estamos en el segundo lugar y contentos por eso.

¿Hay mejores sensaciones en este torneo?

Claro, hay un grupo bueno y sano, todos estamos jalando para el mismo lado y eso es muy bueno.

¿Cuatro goles en los últimos tres juegos, te lo imaginaste?

Sí, para eso trabajo. A veces no se dan los goles y siempre pasamos momentos buenos o malos.

La afición se ilusiona con el título.

Primero Dios, todo lo ponemos en manos de él. Todos queremos ser campeones nuevamente.

¿Antes de comenzar los partidos cuáles son las indicaciones del Tato García?

Que me divierta y siempre esté bien parado para aprovechar toda posibilidad. Yo siempre trato de hacer lo mío para bien del equipo.

¿Cuál es tu mejor socio en Real España?

Ahorita, Tejeda, pero también con todos mis compañeros; Mario, Jhow, Claros también.

¿Qué más podemos esperar de la dupla Tejeda-Chino López?

Mucho más, por eso te digo que estamos trabajando muy bien con Ángel, arriba nos entendemos bien, esperamos que vengan más goles y ser campeones.

Satisfecho en lo personal, pero sin confiarse demasiado.

Estoy tranquilo, estamos pasando un buen momento y siempre confiando en Dios, que no nos desampara.

¿El título de goleo es una obsesión?

No, no. Lo tomo tranquilo, si se da la oportunidad, qué bien. Espero quedar campeón goleador y si no a seguir trabajando para lograrlo.

¿Puede ser un gran torneo en lo personal?

Las cosas se irán dando a bien, estamos bien físicamente y vamos para adelante.

¿Tus aspiraciones en el fútbol cuáles son?

Llegar largo, ser campeón nuevamente con Real España y llegar al extranjero, si Dios lo permite.

En octubre vuelve la Selección y esperas que tu nombre aparezca en la convocatoria.

Claro, el profe Tábora confía en cada uno de los jugadores de la Liga Nacional. Yo seguiré demostrando que puedo estar en la Selección.

¿Sientes que el profe Tábora te sigue de cerca y pueda tomarte en cuenta?

Para eso trabajo, lucho, entreno con todo, estaré siempre disponible para la Selección.