Nadal renuncia a la gira asiática por su rodilla

Madrid, España.



El tenista español Rafa Nadal, número uno del Mundo, anunció este miércoles que no jugará en la gira asiática para recuperarse de sus problemas en la rodilla derecha, que le obligaron a retirarse en semifinales del Abierto de Estados Unidos.



"Hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho", anunció Nadal este jueves en su cuenta de Twitter.



Nadal se perderá el torneo de Pekín, del 1 al 7 de octubre, y el Masters 1000 de Shanghai, del 7 al 14 de octubre.



El tenista español tomó esa decisión tras estar el lunes en Barcelona "mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo".



"Lamento no poder estar con todos los fans en China que son tantos y con los organizadores de los torneos de Pekín y Shanghai que siempre han tenido todas las atenciones conmigo y mi equipo", concluyó el ganador de 17 Grand Slam.



La decisión del número uno del mundo llega después de que tuviera que abandonar en semifinales del Abierto de Estados tras perder los dos primeros sets contra el argentino Juan Martín del Potro.



"Es difícil para mí. No se trata de perder, se trata de no poder luchar por ganar. Estos momentos son difíciles, pero voy a seguir trabajando, a seguir disfrutando en la pista", dijo entonces Nadal.



Posteriormente, Nadal también causó baja en el equipo español que se enfrentó a Francia en las semifinales de Copa Davis el fin de semana pasado cayendo 3-2 ante el equipo galo.