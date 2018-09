Todos los resultados del martes en la Champions League

Barcelona, España.

Este martes 18 de septiembre arrancó la fase de grupos de la Uefa Champions League con un Barcelona que comenzó metiendo metiendo al golear 4-0 al PSV de Holanda en el Camp Nou.

El delantero argentino Lionel Messi fue la gran figura al destaparse con un hat-trick, el otro tanto de los culés llegó por medio del joven delantero Dembélé.

El Liverpool por su parte derrotó 'in extremis' por 3-2 al París Saint Germain de Francia en un duelo entre pretendientes al trono europeo.

Los ingleses se adelantaron por medio de Daniel Sturridge (30) y de James Milner (36), de penal. Por el PSG recortó diferencias el lateral Thomas Meunier (40), y el prodigio francés Kylian Mbappé estableció la igualada (83), pero Firmino dejó los tres puntos en Anfield (90+1).

En el otro partido del grupo C, el Nápoles sólo pudo llevarse un punto en su visita a Belgrado tras no pasar del empate a cero contra el Estrella Roja.

En la llave A, el Atlético de Madrid, anfitrión de la final que se disputará el 1 de junio próximo, ganó 2-1 al Mónaco, aunque tuvo que remontar tras empezar los locales por delante el marcador.

Samuel Grandsir aprovechó un balón suelto en el área para adelantar al Mónaco (18), pero a la media hora Diego Costa equilibró el marcador (31) y José María Giménez hizo el 2-1 de cabeza (45+1).

Martes 18 de septiembre

- Barcelona 4-0 PSV

- Inter de Milán 2-1 Tottenham

- Liverpool 3-2 PSG

- Galatasaray 3-0 Lokomotiv

- Mónaco 1-2 Atlético Madrid

- Brujas 0-1 Borussia Dortmund

- Estrella Roja 0-0 Napoli

- Schalke 04 1-1 Porto

Miércoles 19 de septiembre

- Ajax vs AEK Atenas (10:55 a.m.)

- Shakhtar vs Hoffenheim (10:55 a.m.)

- Benfica vs Bayern Munich (1:00 p.m.)

- Manchester City vs Lyon (1:00 p.m.)

- Real Madrid vs Roma (1.00 p.m.)

- Viktoria Plzen vs CSKA Moscú (1:00 p.m.)

- Young Boys vs Manchester United (1:00 p.m.)

- Valencia vs Juventus (1:00 p.m.)